Matúš Kostolný: Zákon prikazuje premiérovi Ficovi, aby informoval všetky médiá

„Som presvedčený, že porušuje zákon, lebo ten mu prikazuje, aby informoval všetky médiá. Aj čitatelia Denníka N majú právo na informácie a Robert Fico im ich chce odoprieť,“ zdôraznil Kostolný.

Priblížil, že Fico ich denníku neodpovedá už roky. „Zmena však je, že to premiér vyhlásil ako jeho oficiálne stanovisko. Nie je to len otázka jeho dobrej či zlej nálady, je to premiérske rozhodnutie,“ podotkol.

Podľa Kostolného sa však zdá, že Fico chápe, ako zle by vyzeralo, „ak by nepustil novinárov televízie Markíza, Denníka N, SME a Aktualít na úrad vlády. Preto svoje hrozby zjemnil a teraz iba hovorí, že s novinármi z týchto redakcií nebude komunikovať“.

Premiér prerušil komunikáciu s televíziou Markíza, denníkmi N a SME, ako aj webovým portálom Aktuality. Tvrdí, že neplnia povinnosť pravdivo, všestranne a včas informovať verejnosť o činnosti orgánov verejnej moci. Proti premiérovmu prístupu protestovalo v pondelok pred Úradom vlády SR niekoľko študentov žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.