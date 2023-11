Kamil Peteraj o Mirovi Žbirkovi: Chémia medzi nami fungovala na 100 percent

Ako sám Meky hovoril, aj keď tu už nebude, jeho pesničky tu ostávajú. Na úspechu desiatok z nich má podiel textár Kamil Peteraj.

S Mirom Žbirkom sa poznali už zo skupiny Modus, ich úzka spolupráca sa potom rozbehla počas Mekyho dráhy so skupinou Limit. Peteraj okrem dvoch napísal všetky texty na prvé tri Žbirkove albumy Doktor sen (1980), Sezónne lásky (1982) a Roky a dni (1983), ktoré mu dopomohli k zisku československého Zlatého slávika za rok 1982. Peteraj napísal texty aj dvoch Žbirkových duetov Co bolí, to přebolí s Marthou a Nespáľme to krásne v nás s Marikou Gombitovou.

„Myslím si, že hlavne bol veľmi normálny. To je dôležité, on bol jeden naozaj mimoriadne normálny chalan, ktorého tá sláva nikdy niekam neodniesla. Tú slávu vedel prežívať bez nejakých výkyvov. Druhá vec je, že bol veľmi dobre zorientovaný v anglickej hudbe. To bolo veľmi dôležité, lebo v anglofónnej hudbe sa odohrávali mnohé nové trendy, ktoré nastupovali a on to vedel veľmi dobre vyhodnotiť, ale bez toho, aby stratil svoju vlastnú podstatu. Meky bol hlavne silný a vynikajúci melodik, na tie melódie sa mi veľmi dobre písali texty,“ uviedol Peteraj.

„Čo som mal ešte na ňom rád, bol veľmi striedmy, v aranžovaní mal veľmi dobrý vkus. Stretli sme sa v jednej filozofii, že pre nás bola pesnička vrcholom všetkého, až za ňou bol spev, text, aranžmán. Slúžili sme pesničke ako takej. Až na jeden alebo dva prípady som všetko písal na melódie. Môžem povedať, že sa mi texty pre neho písali príjemne. Akonáhle naspieval demo, už som tušil, že to je jednoducho doma. Tá chémia medzi nami fungovala na 100 percent, možno aj na viac. Jednoducho sme si ako autori vždy sadli,“ dodal.