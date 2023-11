Lukáš Frlajs o filme Perinbaba a dva svety: Je to jednoducho Jakubisko

Presne o mesiac 7. decembra vstúpi do slovenských kín Perinbaba a dva svety, najočakávanejší slovenský film posledných rokov. V utorok zároveň začal predaj lístkov na pokračovanie rozprávky z dielne legendárneho režiséra Juraja Jakubiska.

Magické číslo sedem zohráva v záverečnom veľdiele režiséra Juraja Jakubiska (1938 - 2023) významnú úlohu. „Za siedmimi horami, za siedmimi morami, na konci sveta, v kraji hojnosti, žije posvätný sedmorožec,“ naznačuje Jakubisková. „Toto číslo by malo byť šťastným aj pre filmového hrdinu Lukáša. O tom, či napokon šťastné aj bude, sa budú môcť diváci presvedčiť v kinách už 7. decembra,“ dodáva.

Pokračovanie vianočnej rozprávky je plné lásky, fantázie, kúziel a humoru. Tvorcovia sľubujú nezabudnuteľný príbeh pre všetky generácie. Lukáš (Lukáš Frlajs), syn pôvodných hrdinov Alžbetky a Jakuba, sa vydáva na strastiplnú cestu do bájnej krajiny hojnosti za dobrodružstvom a láskou Luciou (Valéria Frištik). Na ceste ho chráni a pomáha jeho kmotra Perinbaba (Giulietta Masina), zatiaľ čo Zubatá (Darija Pavlovičová, Albín Medúz a Valerie Kaplanová) sa mu snaží ublížiť a kladie mu polená pod nohy podobne ako jeho otcovi Jakubovi.

Lukáš Frlajs sa s Perinbabou prvýkrát stretol ako dieťa, Jakubiskova rozprávka sa mu prihovárala z televíznej obrazovky. „Nespomeniem si, koľko som mohol mať rokov, ale viem, že to nebol vtedy pre mňa úplne príjemný zážitok, lebo som sa bál Zubatej. Nerozumel som, prečo Jakubko lieta na špinavej perine, ale páčilo sa mi, ako Perinbaba vedela ovládať sneh,“ povedal pre TASR Frlajs.

Herec, ktorý podľa vlastných slov s nakrúcaním pokračovania divácky obľúbenej rozprávky dospel, ju vníma ako mimoriadne dielo. „Je to výtvarne veľmi pekné a je to úplne iné ako štandardná rozprávka, je to viac, niečo výtvarnejšie, krajšie, je to jednoducho Jakubisko, niekedy sa to jednoducho nedá opísať,“ poznamenal Frlajs.

V poslednom filme Juraja Jakubiska uvidia diváci aj Andreu Verešovú, Ivana Romančíka, Reného Štúra, Petru Vančíkovú, Ľubomíra Pauloviča, Valériu Zawadskú a Dana Nekonečného ako Principála v jeho poslednej filmovej role.

Pokračovanie Perinbaby uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Bontonfilm, ktorá avizuje, že vo vybraných kinách bude možné pozrieť si film Perinbaba a dva svety už 6. decembra v rámci exkluzívnych mikulášskych predpremiér.