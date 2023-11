Útočník z vlaku smeruje do preventívnej väzby

Útočník, ktorý mal v stredu (1. 11.) vo vlaku z Košíc do Žiliny pobodať 22-ročnú ženu, bude stíhaný väzobne. O jeho umiestnení do preventívnej útekovej väzby v nedeľu popoludní rozhodol sudca Mestského súdu v Košiciach, ktorý vyhovel návrhu prokurátora. Pre médiá to potvrdil obhajca obvineného Tomáš Polák.

„Môj klient bol vzatý do väzby z dôvodu tzv. útekovej a preventívnej väzby. Proti rozhodnutiu zatiaľ sťažnosť nepodal, ponechá si lehotu na rozhodnutie, ktorá je tri dni. Čo sa týka jeho výsluchu, ku skutku nevypovedal, vypovedal len k svojím osobným pomerom a k návrhu prokurátora na jeho vzatie do väzby,“ uviedol obhajca s tým, že obvinený po rozhodnutí súdu ihneď smeroval do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. Polák nechcel komentovať zdravotný stav klienta a je podľa neho v súčasnosti ťažké predpokladať, kedy by sa mohol začať súdny proces.

Matej z okresu Spišská Nová Ves čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. V prípade dokázania viny hrozí 29-ročnému mužovi podľa polície trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.

Mladá žena, ktorú napadol v kupé náhle a bez zjavného dôvodu, je mimo ohrozenia života. Dobu liečenia lekári odhadli na dva týždne. Okrem bodných rán na krku utrpela aj rezné poranenia na rukách.