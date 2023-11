Video: Pospíšil sa uviedol gólom, Slafkovský skóroval po jedenástich mesiacoch

Pospíšil sa stal 95. slovenským hokejistom, ktorý nastúpil v profilige. Prvý presný zásah v sezóne zaznamenal krídelník Montrealu Juraj Slafkovský, Canadiens však prehrali na ľade St. Louis 3:6. Obrancovia Martin Fehérvéry (Washington) a Erik Černák (Tampa Bay) sa tešili z víťazstiev, do zostavy Colorada sa vrátil Tomáš Tatar, ale jeho tím prehral vo Vegas 0:7.

Pospíšil nastúpil v treťom útoku s Mikaelom Backlundom a Blakeom Colemanom, odohral 10:13 min, na bránku súpera vyslal tri strely a na konto si pripísal dva plusové body. Calgary ukončilo sériu šiestich prehier. Dvadsaťtriročný Pospíšil vyrovnal v 14. minúte na 1:1, keď pohotovo zakončil rýchlu kontru s Nazemom Kadrim a Dillonom Dubem a prekonal Phillipa Grubauera. Slovenský útočník strelil svoj prvý gól v profilige z prvej strely a skóroval len 14 sekúnd po tom, čo naskočil z trestnej lavice. Tam si odpykával päťminútový trest za Andrewa Mangiapaneho, ktorý po kroščeku na ležiaceho Jarreda McCanna putoval predčasne pod sprchy.

“Je to skvelé. Pocity sú o to krajšie, že sme dosiahli aj tímový úspech. Hrali sme výborne, Vlady (pozn. brankár Dan Vladař) nás v bránke držal, podali sme skvelý tímový výkon počas celých 60 minút,” povedal Pospíšil pre klubový web. “Prežívam svoj sen, je to moment, na ktorý nikdy nezabudnem. Som šťastný, že som hneď v prvom zápase dal gól. Chcel som priniesť energiu do tímu a verím, že to pomohlo. Snažil som sa hrať svoju hru, nevnímal som čo sa deje okolo mňa. Som rád, že sme prerušili sériu prehier a teším sa na ďalší zápas. Myslím, že prvý telefonát budem mať od brata a rodičov. Brat stál pri mne aj v ťažkých časoch a takisto mám veľkú podporu aj od mojej rodiny,” dodal Pospíšil, ktorého “plamene” draftovali v roku 2018 v 4. kole.

Výkon mladého Slováka pochválil na pozápasovej tlačovej konferencii aj trénera Ryan Huska: “Som rád, že hneď v prvom zápase dal gól. Odohral veľmi dobrý duel. Bol silný s pukom, vyhral veľa osobných súbojov a jeho výkon ma zaujal. Je rýchly, silný a má aj techniku čo je dôležité. Hral veľmi dobre a strelil dôležitý gól,” povedal Huska. Dvoma gólmi prispel k víťazstvu Calgary kapitán Mikael Backlund, Vladař zaznamenal 17 zákrokov. V zostave Flames stále chýbal pre zranenie Adam Ružička.

Slafkovský nastúpil v prvom útoku Montrealu s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom a vo štvrtej minúte vyrovnal v presilovke na 1:1. Slovenský útočník si pekne vymenil puk s Alexom Newhookom a strelou švihom zblízka prekonal Joela Hofera.

“Snažil som sa viac strieľať a som rád, že to tam konečne padlo. Tréneri pomiešali zostavu, mali sme dobrú kombináciu hráčov. Snažíme sa niečo spraviť a chceme napredovať,” povedal pre nhl.com prvý muž draftu 2022, ktorý zaznamenal druhý bod v sezóne a v jedenástich dueloch má bilanciu 1+1. V NHL skóroval prvýkrát od 1. decembra 2022, keď zastavil sériu 31 duelov bez gólu. Proti St. Louis sa presadil aj v minulej sezóne. Slafkovský bol na ľade 18 minút a 6 sekúnd, čo je najviac v sezóne, mal jeden mínusový bod a štyri strely na bránku, čo je takisto jeho najlepší výkon v aktuálnom ročníku.

Slafkovského výkon pochválil aj tréner Montrealu Martin St. Louis. “Slaf odohral dobrý zápas. Bol jedným z pozitív dnešného večera. Zdalo sa, že sa na ľade cíti dobre, teší ma, že dal gól. Je to dobrý hokejista,” povedal St. Louis pre www.journaldemontreal.com. Blues vyhrali druhý zápas za dva dni, tromi bodmi (1+2) k tomu pomohli Jordan Kyrou a kapitán Brayden Schenn.

Tampa triumfovala v Ottawe 6:4. Nikita Kučerov zaznamenal gól a štyri asistencie, Brayden Point dosiahol svoj druhý hetrik v NHL. Slovenský obranca Erik Černák nastúpil v prvej obrance s Victorom Hedmanom, mal plusový bod, na ľade strávil 23 minút a 16 sekúnd a zaznamenal aj 5 hitov a 4 strely. Lightning vyhrali vonku prvýkrát v sezóne, Jonas Johansson zlikvidoval 24 pokusov Senators.

Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington zdolal Columbus 2:1. Fehérváry mal plusový bod, päť hitov, dve strely a na ľade bol 20 minút a 3 sekundy. Góly Capitals strelil Tom Wilson a Sonny Milano, v bránke žiaril Charlie Lindgren (34 zákrokov), ktorý nastúpil len druhýkrát v sezóne a prvýkrát po 22 dňoch. “Cítil som sa dobre opäť medzi žrďami, nechytal som tri týždne. Užil som si to a teším sa z víťazstva,” povedal Lindgren, ktorý šesť zápasov nebol k dispozícii pre zranenie dolnej časti tela. Capitals zaznamenali jubilejné 1000. domáce víťazstvo v NHL.

Do zostavy Colorada sa vrátil Tomáš Tatar, ktorý predchádzajúci duel so St. Louis sledoval len z tribúny, ale Avalanche prehrali na ľade Vegas vysoko 0:7. Dva góly (oba v oslabení) a dve asistencie zaznamenal Mark Stone, Adin Hill kryl 41 striel a obhajcovia Stanley Cupu bodovali aj v dvanástom zápase novej sezóny. Tatar v súboji dvoch posledných víťazov Stanleyho pohára odohral 10:36 minúty, mal mínusku, tri strely a dva hity. “Hrali sme veľmi dobre, je to veľké víťazstvo,” povedal Hill po prvom shutoute v sezóne a šiestom v kariére. Dvakrát skórovali aj Jack Eichel a William Karlsson. Colorado prehralo tri z posledných štyroch zápasov a všetky prehry boli na nulu.

Hráči Nashvillu zvíťazili na ľade Edmontonu 5:2. V drese Predators hetrikom zažiaril Ryan O'Reilly, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Štyri body nazbieral aj jeho spoluhráč z prvého útoku Filip Forsberg (1+3). Oilers pokračujú v nepresvedčivých výkonoch, v doterajšom priebehu sezóny získali iba päť bodov v desiatich zápasoch.

Tretí hetrik v sezóne zaznamenal Auston Matthews, ale jeho Toronto prehralo s Buffalom 4:6. Zápas rozhodol v 53. minúte Alex Tuch, ktorý potom poistil do prázdnej bránky víťazstvo svojim druhým gólom v zápase.

Tri góly strelil aj Nino Niederreiter a prispel k víťazstvu Winnipegu na ľade Arizony 5:3. Zažiaril aj obranca Brenden Dillon, autor dvoch gólov a asistencie. Jets zastavili sériu troch prehier, nad Arizonou vyhrali od 4. januára 2022 siedmy zápas za sebou.

„Žraloci“ zo San Jose dostali druhýkrát za sebou desať gólov, tentokrát prehrali s Pittsburghom 2:10. Sharks prehrali jedenásty zápas od začiatku sezóny a prežívajú druhý najhorší vstup do nového ročníka NHL. V sezóne 1943-1944 prehrali hráči NY Rangers štrnásť zápasov za sebou (jedna remíza). “Musíme sa pozrieť do zrkadla a povedať si pravdu. Takto na tom sme, je to žiaľ realita. Neostáva nám nič iné ako sa pozbierať a snažiť sa hrať lepšie,” povedal útočník San Jose Mikael Granlund. V prvom zápase proti San Jose, kde strávil posledných päť sezón, zaznamenal obranca Erik Karlsson dve asistencie, Sidney Crosby (0+1) nastúpil na 1200. zápas v NHL. Po dva góly strelili Reilly Smith, Jake Guentzel a Jevgenij Malkin.

Prvýkrát v sezóne prehrali v riadnom čase hráči Bostonu, keď nestačili na domáci Detroit. K víťazstvu Red Wings 5:4 pomohol gólom a dvomi asistenciami David Perron, Ville Husso chytil 26 striel. Bruins nebodovali prvýkrát po desiatich zápasoch.

Los Angeles Kings natiahli víťaznú sériu na ľadoch súperov od začiatku sezóny na šesť zápasov, keď vo Philadelphii zvíťazili 5:0. Čisté konto zaznamenal Cam Talbot, ktorý chytil 24 striel. Naposledy začali šiestimi víťazstvami vonku Toronto a Nashville v sezóne 2018-2019.

Sebastian Aho dokonal obrat Caroliny z 0:3 a v predĺžení rozhodol o víťazstve Hurricanes na ľade New Yorku Islanders 4:3. V treťom zápase za sebou skórovala tohtoročná draftová jednotka Connor Bedard, Chicago zdolalo Floridu 5:2. Bedard strelil svoj piaty gól v NHL, keď v druhej tretine upravil na 4:0. Vo veku 18 rokov a 110 dní prekonal Bedard klubový rekord Jeremyho Roenicka, ktorý skóroval v troch zápasoch za sebou, keď mal 19 rokov a 31 dní.

NY Rangers viedli na ľade Minnesoty 3:0, ale napokon prehrali 4:5 po nájazdoch a prerušili šesťzápasovú víťaznú sériu. V nájazdoch rozhodol Matt Boldy. Wild vyhrali prvýkrát po štyroch zápasoch. Výborný vstup do sezóny potvrdili hráči Vancouveru, ktorí zdolali Dallas 2:0. Thatcher Demko chytil 27 striel, zaznamenal druhý shutout v sezóne a piaty v kariére.

Výsledky NHL:

Detroit - Boston 5:4, Ottawa - Tampa Bay 4:6, St. Louis - Montreal 6:3 /za hostí Slafkovský 1+0/, Toronto - Buffalo 4:6, Washington - Columbus 2:1, New York Islanders - Carolina 3:4 pp, Philadelphia - Los Angeles 0:5, Chicago - Florida 5:2, Minnesota - New York Rangers 5:4 pp a sn, San Jose - Pittsburgh 2:10, Seattle - Calgary 3:6 /za hostí Pospíšil 1+0/, Vancouver - Dallas 2:0, Vegas - Colorado 7:0, Edmonton - Nashville 2:5, Arizona - Winnipeg 3:5.