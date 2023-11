Mária Podhradská predstavuje novinku Kam kráčam, klip nakrúcala priamo pod Kriváňom!

Fenomenálna skladateľka, speváčka, zakladateľka a umelecká šéfka najúspešnejšieho detského projektu na Slovensku sa však okrem detskej tvorby venuje piesňam pre dospelých. Jej novinka Kam kráčam pochádza z albumu Muzika a klip nakrúcala pri západe slnka v prekrásnej tatranskej prírode pod Kriváňom.

Hudbu aj text k novej skladbe má na konte samotná Mária Podhradská. Gitary nahral Juraj Burian. Klavír, husle, píšťalu, programovanie a aranžmány si zobral na starosť Stanislav Palúch.

„Možno sa niekedy ocitneme v živote v období, kedy nevieme s istotou povedať, aký má byť ďalší krok ktorý máme spraviť. Či sa máme rozhodnúť tak, alebo inak. Hľadáme to bezpečné miesto, kde sa budeme cítiť dobre. Všetci sme na ceste. Pre mňa sa niekedy aj tá cesta stáva cieľom, pretože vždy ma niekam dovedie. Je však dôležité nakoniec ten krok nejakým smerom spraviť, lebo inak sa nič nezmení,“ vysvetľuje proces tvorby Mária Podhradská.

Novinka pochádza z albumu Muzika, ktorý vznikal za posledných niekoľko rokov. Každá pieseň je spojená s určitým obdobím jej života a s osobným prežívaním.

„S manželom sme mali kvôli jeho chorobe posledné dva roky ťažšie obdobie, a povedali sme si že naše túžby nebudeme odkladať, ale začneme si ich plniť hneď. A tak som začala spievať aj pre dospelých, a zdieľať cez piesne môj život aj s inými ľuďmi. Moje piesne vznikajú vždy v spojení s nejakou okolnosťou, v ktorej sa práve nachádzam, a s prežívaním, ktoré v nej mám. Veľmi ma teší a napĺňa keď mi po koncerte ľudia povedia, že ich tá pieseň oslovila, alebo ich povzbudila, alebo im priniesla nádej a radosť. A vtedy som spokojná že som niekomu mohla pomôcť,“ prezradila Mária.

Pre Máriu znamená tvorba pre dospelých splnenie túžby, ktorú už roky nosí v srdci.

„V dospeláckej tvorbe som autentická, ničím neviazaná, to čo prežívam ide von cez pieseň. V detskej tvorbe mám najprv zadanie. Napríklad treba vytvoriť pieseň o jednotlivých povolaniach v divadle, pretože v novej hovoriacej knihe máme celú dvojstranu ako funguje divadlo. A tak samotný text piesne je o práci napríklad šepkárky v divadle, a melódia by tiež mala korešpondovať s charakterom jej povolania. Jeden aj druhý spôsob skladania piesní milujem. Je to vždy výzva, či sa mi to dobre podarí vystihnúť,“ vyznala sa sympatická speváčka a autorka.

Klip k piesni Kam kráčam sa nakrúcal na konci leta v nádhernej tatranskej prírode, priamo pod Kriváňom. Je to miesto, kam Mária pravidelne chodieva aj s deťmi na rodinné tábory.

„Toto miesto je nám veľmi blízke. Uprostred poľa stojí starý zhrdzavený kríž, ktorý roky nikto nezničil a poctivo ho obchádzajú všetky kombajny. Kríž, ktorý všetci tak dobre poznáme. Kríž, ktorý sa nachádza na našich cestách. Nech nás však neodradí od toho, aby sme sa rozhodli podstúpiť našu cestu lásky. Láska niekedy bolí. Ale vždy, skôr či neskôr, prinesie ovocie. Klip sme nakrúcali pri západe slnka a podarilo sa nám ho natočiť na jeden strih. Červené zore osvecovalo krásnu prírodu. Nech slnko nikdy nezapadne nad našimi hnevmi, a nech sme vždy schopní hľadať cesty. Lebo kto hľadá, nájde,“ hovorí Mária.

Máriu Podhradskú čaká najbližšie vianočné turné, kde bude spievať vianočné piesne, ale aj piesne z albumu Muzika.

„Vianoce sú sviatky pokoja, nie zhonu. Iba keď sme v pokoji, sa čas zastaví a my vnímame svoj dych a tlkot svojho srdca. Dotýkame sa samých seba, svojich radostí, aj smútkov, svojich túžob, snov aj bolesti. To všetko patrí do života, to všetko patrí k Vianociam, ktoré sú práve o stretávaní sa a spoločnom prežívaní. Príďte s nami spočinúť v tónoch hudby a nechajte sa uniesť na jej krídlach do sveta pokoja, nádeje a radosti, ktorý je prítomný v našich srdciach,“ pozýva na koncerty Mária Podhradská.