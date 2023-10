Pred 80 rokmi sa narodil český spevák Karel Černoch

Bol známy aj na Slovensku, v roku 1969 vyhral zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Píseň o mé zemi. Odborníci chválili jeho tenor, ktorý mal rozsah skoro tri oktávy.

Karel Černoch sa narodil 12. októbra 1943 v Prahe. Hudobné nadanie zdedil po matke, ktorá ho učila juhočeské piesne a spievala mu druhý hlas. Mal necelých jedenásť rokov, keď ho prijali do Kühnovho detského zboru. Vďaka svojmu talentu sa dostal až na scénu Národného divadla, kde spieval v operách detské postavy.

Počas základnej vojenskej služby sa stretol s Miloslavom Šimkom a založili divadielko VOJ (Vojenské jeviště). Po vojenčine prešiel viacerými skupinami, postupne to boli Karkulka, Komety a Donald. Úspešným bolo jeho účinkovanie od roku 1966 v skupine Juventus. Z tohto obdobia pochádzajú hity Ona se brání, Zrcadlo, Nářek převozníka či Stůj občane. Marta Kubišová nahrala po okupácii spojeneckých vojsk 23. augusta 1968 skladbu Modlitba pro Martu. Na bicích nástrojoch v tejto piesni hral Karel Černoch. V závere roka 1968 vyšla jeho prvá LP platňa Páteční. V roku 1969 vyhral Bratislavskú lýru so skladbou Píseň o mé zemi. Text piesne pojali cenzori ako protest proti okupácii Československa, Černoch bol umelecky šikanovaný a dostal zákaz činnosti. Na pódiá sa vrátil v roku 1971, keď ho vtedajší režim donútil k ospravedlneniu.

Karel Černoch - Zrcadlo

Spieval so skupinou Pop Messengers, Shut Up aj s orchestrom Karla Vlacha. Od roku 1973 mal angažmán v divadle Ateliér a v tom istom roku vydal aj LP Popelky. Od roku 1978 spieval so skupinou Luďka Švábenského a od roku 1981 s Country Beatom Jiřího Brabce. Jeho piesne vyšli na viacerých kompiláciách, medzi nimi 46 Nej (2003), Srdcové trumfy (2005), Pop galerie Karel Černoch (2006), Láska prý (2007), Ztráty a nálezy (2009), dvojkompilácia s názvom Docela obyčejné písně z apríla 2011 alebo dvojkompilácia Setkání z augusta 2015. V júni 2022 vyšla kompilácia Karel Černoch Písně 1967 – 2007.

Účinkoval vo viacerých muzikáloch, medzi nimi napríklad Evita, Dracula, Bedári či Gróf Monte Christo.

Karel Černoch zomrel 27. decembra 2007 vo veku 64 rokov v Prahe. V otcových stopách kráča aj dcéra Tereza, ktorá je speváčkou.

K nedožitej osemdesiatke pripravili organizátori poctu spevákovi s hudobným projektom Karel Černoch 80, ktorý predstavia na štyroch koncertoch v Hradci Králové, Ostrave, Brne a Prahe.