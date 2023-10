Zuzana Smatanová predstavuje nový singel a klip Sľub, že prežijem

Po dvoch úspešných pesničkách Tajomstvo a Gravitácia prichádza s treťou tohtoročnou novinkou Sľub, že prežijem. Sama si k nej nakreslila aj videoklip. TASR o tom informoval manažér Pavol Smolka.

„Sľub, že prežijem vychádza symbolicky práve na Svetový deň duševného zdravia a je o mojom vlastnom boji s vyhorením a depresiou. Je to môj osobný sľub sebe samej, že to musím zvládnuť, postarať sa o seba a zachrániť sa. Chcem touto pesničkou poukázať na to, že je potrebné o duševnom zdraví hovoriť na verejnosti oveľa viac ako doteraz. Aby ľudia, ktorí sa sami trápia s akoukoľvek duševnou nepohodou alebo aj vážnou poruchou, požiadali o pomoc odborníkov. Urobila som to bez akejkoľvek hanby aj ja, a bolo to to najlepšie, čo som mohla pre seba urobiť. Dnes som aj vďaka odbornej pomoci opäť zdravá, silnejšia, a sama pre seba som sa stala najväčším hrdinom. Teraz chcem pomáhať iným ľuďom, ktorí prechádzajú obdobím, akým som kedysi prechádzala ja,“ hovorí Zuzana.

„Práve preto, lebo je to môj osobný príbeh, rozhodla som sa nakresliť si ho sama. Dej videoklipu sa odohráva v silnej búrke na rozbúrenom mori, vlny sú obrovské, nedokážem im vzdorovať, vypadnem z loďky a padám až na samé dno. Tam sa rozhodnem pozbierať posledné zvyšky síl, odraziť sa odo dna a vyplávať opäť nad hladinu,“ dodáva speváčka.

Zuzana má pred sebou veľmi náročný mesiac, 10. októbra vychádza nový singel, 16. októbra vychádza knižka s jej ilustráciami Peter Nagy pre deti II, 27. októbra oslávi 20.rokov na scéne veľkolepým koncertom spoločne s hosťami Petrom Nagyom, IMT Smile, Kulym, Adamom Ďuricom, Petrom Cmorikom, Bystríkom, skupinou Eleven Hill a ďalšími, kde pokrstí jednak spomínanú knižku, ale najmä svoj nový album Rozprávač, ktorý vyjde 30. októbra.