Deti treba učiť stravovať sa pravidelne

Od útleho veku je preto zásadné budovať spoločne s dieťaťom správne stravovacie návyky, tvrdí nutričná terapeutka zo zvolenskej nemocnice Ľubomíra Fraňová. Dodala, že dieťa ich bude v dospelosti prirodzenejšie dodržiavať.

Objasnila, že s dieťaťom treba hovoriť o strave a vysvetľovať mu, čo je preň dobré. V prvom rade je podľa nej nutné viesť ho v otázke stravovania k pravidelnosti. „Stravu by malo prijímať šesťkrát denne, čo predstavuje raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a druhú večeru,“ spresnila s tým, že jedlá by sa nemali vynechávať. Strava by mala byť pestrá, ľahko stráviteľná a mali by v nej byť zastúpené všetky živiny. Zastúpené by mali byť všetky zložky. A to bielkoviny, ako napríklad kura, ryba, strukoviny, cereálie. „Taktiež tuky, hlavne tie rastlinné a sacharidy vo forme ovocia a zeleniny. Zabúdať netreba ani na vitamíny a minerálne látky,“ vysvetlila.

Ako ďalej uviedla, detská strava v predškolskom i školskom veku by mala byť pestrá a rozmanitá. Súčasťou majú byť aj mlieko a mliečne i celozrnné výrobky. „Jedlo pre ne pripravujeme varením, dusením, pečením a dochucujeme ho nedráždivými koreninami. Môžu to byť bylinky, rasca, majorán i kôpor,“ hovorí Fraňová. Poznamenala, že pozor však treba dať na veľkosť porcie. „Ak u dieťaťa spozorujete, že po jedle skoro vyhladne, namiesto ponúkania maškŕt skúste radšej zväčšiť porciu hlavného jedla,“ povedala.

Podľa jej slov samozrejmosťou by u detí mal byť aj dostatočný pitný režim. Spočiatku totiž nemajú reflex smädu a pre veľkosť ich tela sa dokážu rýchlo dehydrovať. Preto je potrebné nápoj ponúkať a učiť ich tomuto návyku. Pre deti je vhodná voda, ovocné i bylinkové čaje. Nevhodné sú sladené a sýtené nápoje. Vyhýbať sa treba vyprážaným jedlám, údeninám a zemiakovým lupienkom. „Sladkosti s mierou určite neuškodia, vhodnejšie je však nahradiť ich vždy ovocím a zeleninou,“ uzavrela.