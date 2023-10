Výsledky parlamentných volieb podľa krajov

Ako tretia sa v kraji umiestnila strana Progresívne Slovensko so ziskom 14,96 percenta a ako štvrtú volili ľudia koalíciu OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí so ziskom 7,42 percenta. SNS volilo 6,53 percenta voličov a Republiku 5,18 percenta.

Do parlamentu by sa podľa voličov kraja dostala aj strana Szövetség-Aliancia so ziskom 5,17 percenta a SaS, ktorá získala 5,14 percenta hlasov.

Mimo parlamentu by ostalo KDH so ziskom 4,29 percenta hlasov a tiež hnutie Sme rodina, ktoré získalo 2,73 percenta hlasov.

V Trnavskom kraji zvíťazil Smer-SD okrem okresov Skalica a Dunajská Streda

Výsledky parlamentných volieb v okresoch Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) kopírujú celoslovenské výsledky až na okres Skalica, kde sa víťazom stalo Progresívne Slovensko (PS) a Dunajská Streda, kde s prevahou zvíťazila strana Aliancia. Vyplýva to z výsledkov hlasovania, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

V TTSK sa na voľbách spolu zúčastnilo 313.979 oprávnených voličov, čo predstavuje účasť 67,80 percenta. Je to o necelé percento pod celoslovenským priemerom 68,51 percenta a zároveň štvrtá najvyššia účasť v rámci krajov.

V kraji je víťazom Smer-SD (22,01 percenta), nasleduje PS (17,07 percenta), Aliancia (12,69 percenta), Hlas-SD (12,11 percenta), OĽANO a priatelia (9,40 percenta), SaS (5,36 percenta), KDH (4,45 percenta) a SNS (4,43 percenta). V okrese Dunajská Streda získala najviac hlasov Aliancia 46,38 percenta hlasov, za ňou je Smer-SD 13,27 percenta a PS 13,24 percenta. V okrese Skalica získalo PS 20,69 percenta, druhý Smer-SD 20,26 percenta a Hlas-SD 13,53 percenta.

Nad slovenským výsledkom víťaza volieb Smer-SD vo výške 22,94 percenta hlasovali voliči v okrese Hlohovec (29,55 percenta), Senica (25,27 percenta) a Trnava (24,32 percenta), kde aj OĽANO a priatelia získalo nadpriemerný počet hlasov v prepočte 11,25 percenta.

V Bratislavskom kraji zvíťazilo PS, volila ho takmer tretina hlasujúcich

Ak by sa sobotňajšie (30. 9.) voľby do Národnej rady SR konali len v Bratislavskom kraji, víťazom by sa stalo Progresívne Slovensko. V kraji získalo 31 percent, teda takmer tretinu platných hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajších volieb do Národnej rady SR, ktoré v nedeľu potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Druhou najpreferovanejšou stranou v Bratislavskom kraji bol Smer-SD, ktorý získal 18,54 percenta hlasov, na treťom mieste skončila SaS so ziskom 12,5 percenta hlasov. Hlasu-SD odovzdali voliči v Bratislavskom kraji 10,36 percenta hlasov. Poslednou stranou, ktorú by voliči hlasujúci v kraji s najväčším počtom obyvateľov posunuli do parlamentu, bolo OĽANO so ziskom 6,17 percenta.

Menej ako päť percent získali v Bratislavskom kraji KDH (4,9 percenta), Demokrati (4,43 percenta), SNS (4,31 percenta), Republika (3,14 percenta) i Sme rodina (1,78 percenta). Ďalšie kandidujúce subjekty získali menej ako jedno percento hlasov.