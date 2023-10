Pellegrini: Výsledok Hlasu umožňuje, ale aj bráni vzniku koalície

Predbežný 15-percentný výsledok strany Hlas-SD vo voľbách umožňuje, ale aj bráni vzniku koalície. Akékoľvek rozhodnutie, akým smerom sa budú uberať rokovania o koalícii, bude prijímané jednomyseľným rozhodnutím predsedníctva strany. V nedeľu nadránom to uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini s tým, že ich výsledok teší.

„Nie sme víťazom volieb, preto budeme čakať, kto dostane poverenie na zostavenie vlády a začne oficiálne rokovania. Až v priebehu týchto rokovaní sa ukáže, aká vláda má šancu vzniknúť,“ podotkol líder Hlasu.

Pellegrini je presvedčený, že v budúcej vláde by nemali sedieť dvaja expremiéri. Každý premiér má podľa neho inú predstavu o fungovaní vlády. „Nie je to nič optimálne, ale to nehovorí nič o tom, že nemôže vzniknúť taká koalícia, lebo ja som vždy hovoril o osobách,“ skonštatoval.

Predseda strany poukázal, že pre volebné výsledky nemusí na Slovensku zavládnuť strach a panika. „Nič zlé sa zo Slovenska nestane,“ poznamenal Pellegrini.