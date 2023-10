Danko: SNS dokázala to, čo nedokázala doteraz žiadna slovenská strana

SNS dokázala to, čo sa doteraz nepodarilo žiadnej inej strane na slovenskej politickej scéne - zjednotiť národné sily. Ako jeden z dôvodov, prečo sa SNS s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do Národnej rady SR, to v nedeľu nadránom uviedol predseda SNS Andrej Danko.

Upozornil, že je potrebné si počkať na definitívne výsledky sobotňajších (30. 9.) parlamentných volieb, avizoval, že až po nich sa začnú rozhovory s potenciálnymi povolebnými partnermi SNS. „Je tu však nádej, že Slovensko bude mať pronárodnú, prosociálnu vládu, ktorá prinesie riešenia namiesto chaosu a obnoví vzťahy vo V4,“ uviedol líder národniarov.

Predstavitelia SNS zároveň zdôraznili, že takáto vláda nebude znamenať spochybnenie miesta Slovenska v EÚ a NATO.

Danko tiež upozornil, že o ďalšom vývoji možných koaličných spoluprác bude informovať strana až v ďalších dňoch, oznámil, že SNS sa neobjaví ani v nedeľňajších prvých povolebných televíznych diskusiách.