Prieskum: Potraviny odkroja pätinu rozpočtu Slovákov, stále sa nimi plytvá

Jedlo a nealko nápoje Slovákov pritom vyjdú v priemere o takmer štvrtinu viac než na začiatku roka. Aj napriek tomu Slováci paradoxne práve potravinami stále plytvajú. Ročne skončí na Slovensku v koši podľa ministerstva pôdohospodárstva v priemere 100 kg jedla na osobu.

Jedlo je podľa prieskumu 365.bank pre viac ako polovicu Slovákov tou najnákladnejšou položkou, ktoré musia mesačne zaplatiť a celkovo predstavuje približne pätinu ich rozpočtu. Po potravinách sú to aj pravidelné mesačné výdavky spojené s bývaním (17,6 %), ďalej pohonné látky (12,7 %) a výdavky spojené s úhradou záväzkov voči bankám (11,5 %).

„Pri potravinách a jedle existuje niekoľko spôsobov, ako efektívne hospodáriť a vďaka tomu ušetriť. Základom je plánovanie. Nákupný zoznam potravín môže pomôcť vyhnúť sa zbytočnému míňaniu a impulzívnemu nakupovaniu jedla, ktoré nakoniec ne(s)potrebujeme. Trvanlivé potraviny je výhodnejšie kupovať vo veľkom alebo v rodinnom balení, pri ktorých môže byť jednotková cena nižšia. Peniaze možno ušetriť aj vďaka predajným akciám, zľavám či vernostným kartám,“ povedala Valko Gáliková.

Narastajúce ceny potravín sa pritom odrážajú aj na cenách služieb v gastre. Tie v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 15 %, a tak aj obedovanie v reštauráciách s denným menu vyjde viac. To môže navýšiť mesačnú spotrebu domácnosti o desiatky eur. Pre mnohých ľudí je to nezanedbateľná suma, čo sa ukázalo aj v prieskume 365.bank. V ňom pre financie vyše štvrtina opýtaných (26,2 %) uviedla, že za výdavky, bez ktorých by sa zaobišli považuje práve kaviarne či reštaurácie.

Náklady na stravu možno podľa Valko Gálikovej znížiť aj tak, že sa nebude jedlom plytvať. V prvom rade si treba urobiť poriadok v chladničke a rozplánovať si vlastnú spotrebu jedla na odporúčaných sedem dní. Okrem toho je dôležité sledovať a rozoznávať údaje, ktoré sú na výrobkoch uvedené. Ide najmä o rozlišovanie dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Prednostne by sa mali skonzumovať tie potraviny, ktoré sa blížia k dátumu exspirácie.

Dodala, že znehodnocovaniu jedla v domácnostiach možno tiež predísť aj ich správnym skladovaním, prípadne zmrazovaním sezónneho ovocia a zeleniny, pečiva či mäsa a mäsových výrobkov. Takto sa podarí ušetriť nielen peniaze, ale tiež znížiť uhlíkovú stopu a minimalizovať množstvo potravinového odpadu.