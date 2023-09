Kyjev: Iránske samovražedné drony obsahujú súčiastky európskej výroby

Vyplýva to z tajného dokumentu, ktorý Kyjev poslal svojim spojencom so žiadosťou o útok ďalekonosnými raketami, ktoré by zničili zariadenia na ich výrobu v Rusku, Iráne a Sýrii, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.

Správa adresovaná vládam krajín skupiny G7 z augusta obsahuje zoznam 52 súčiastok vyrábaných západnými spoločnosťami v dronoch Šáhid-131 a 57 v dronoch Šáhid-136. Oba typy majú dolet 2000 kilometrov s rýchlosťou 180 kilometrov za hodinu.

„Výrobcami súčiastok sú spoločnosti s hlavnými sídlami v USA, Švajčiarsku, Holandsku, Nemecku, Kanade, Japonsku a Poľsku,“ uvádza správa, ktorý získal denník The Guardian. Dodáva, že Irán výrobu rozšíril do prevádzky v Sýrii zásobujúcej ruský prístav Novorossijsk. Vyrábajú sa aj v meste Jelabuga pri rieke Kama v Tatársku. Presunom výroby sa Irán snaží dištancovať od dodávania zbraní Rusku. Stále mu však dodáva súčiastky.

Jedno z riešení navrhované Kyjevom je zničenie potvrdených i potenciálnych výrobných tovární. Útoky „môžu vykonať ozbrojené sily Ukrajiny v prípade, že im partneri dodajú potrebné prostriedky“, uvádza správa.

Spoločnosti uvedené v správe sa od dodávok súčiastok dištancovali a ich použitie v dronoch Šáhid odsúdili. Priznali, že je prakticky nemožné sledovať ich použitie počas celého životného cyklu. Správa z dodávok neobviňuje žiadnu zo spoločností. Uvádza, že „výrobcovia iránskych dronov sa prispôsobili (sankciám) a používajú najdostupnejšie súčiastky, ktorých dodávky sú prakticky nekontrolované“.

„Takmer všetok import (súčiastok) do Iránu smeroval z Turecka, Indie, Kazachstanu, Uzbekistanu, Vietnamu alebo Kostariky,“ uvádza správa s odvolaním na informácie v colných vyhláseniach.