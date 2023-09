Toto musí mať princezná Kate vždy zbalené. Má to dobrý dôvod

Členovia kráľovskej rodiny len zriedka cestujú do zahraničia naľahko. Od spoločenských šiat a diadémov až po oblečenie, ktoré si menia viackrát za deň. Kate, princezná z Walesu, ako aj ďalšie ženy z kráľovskej rodiny majú zoznam vecí, ktoré si na oficiálne cesty vždy zbalia. Môže sa niečo zabudnúť, no jeden konkrétny módny základ musia mať vždy so sebou.

Pre princeznú Kate, ako aj pre ďalších členov kráľovskej rodiny, je nutnosťou čierny outfit. Pre mužov je to tmavý oblek a čierna kravata, pre ženy čierne šaty alebo kabát. Dôvod je jasný. Existuje totiž množstvo nečakaných udalostí, ktoré by si mohli vyžadovať nosenie čiernej. Vzdanie úcty pri úmrtí člena rodiny alebo poprednej verejnej osobnosti v hostiteľskej krajine, národná katastrofa či tragédia.

Takáto pripravenosť má svoje odôvodnenie. Na cestách bez čierneho oblečenia sa ocitla napríklad aj kráľovná Alžbeta II., keď ako 25-ročná princezná spolu s manželom princom Philipom podnikli turné v mene svojho otca, kráľa Juraja VI. Na ich prvej zastávke v Keni ich zastihla informácia o úmrtí jej otca, kráľa. Ako nová kráľovná sa musela okamžite vrátiť do Veľkej Británie, pri príchode do Londýna však so sebou nemala žiadne čierne oblečenie. To sa nakoniec podarilo dostať do lietadla po pristátí v Londýne, vďaka čomu mohla vystúpiť už vo vhodnom odeve.

„Štýl kráľovskej rodiny je oveľa viac než len vyzerať dobre – ich šatníky majú po stáročia vlastný jazyk a ich oblečenie je plné symboliky,“ povedala pre portál Newsweek kráľovská módna expertka a stylistka celebrít Miranda Holder. Keď člen rodiny zomrie, členovia kráľovskej rodiny automaticky využijú jediný spôsob, akým vedia prejaviť svoju verejnú úctu a smútok. Čierna je symbolická farba smútku a smútku v západnom svete a tradícia siaha ďaleko do minulosti.

„Určite by sa považovalo za neúctivé, keby rodina nosila v období smútku inú farbu - dokonca aj v dnešnej dobe," dodala Miranda.