Chcete vyzerať mladšie? Prestaňte robiť pri líčení tieto chyby

Erica Taylor, špecialistka na mejkap prezradila, čo by ste mali prestať robiť, ak chcete vyzerať mladšie. Vo videách na sociálnej sieti TikTok uviedla aj to, prečo niektoré produkty môžu spôsobiť unavený vzhľad tváre. Vizážistka vysvetlila, že s pribúdajúcimi rokmi by sa mal upravovať aj mejkap tak, aby ste nevyzerali staršie. Naznačila, že je čas rozlúčiť sa s niektorými produktmi.

Jednou z hlavných vecí, ktoré ľudia zabúdajú zahrnúť do svojej rutiny starostlivosti o pleť, je exfoliácia. Podľa vizážistky je dobré zaradiť tento krok v každom veku. Ak však chcete s rastúcim vekom mladistvo žiariť, je to nevyhnutnosťou.

Správny základ

Druhým krokom k mladšiemu vzhľadu je použitie správneho základu, ktorý nie je určený pre mastnú a mladú pleť. Aj keď je vaša pokožka stále mastná, potrebujete niečo hydratačné, vysvetlila Erica. Rovnako dôležitá je správna farba základu - môže váš vzhľad zlepšiť, ale aj zhoršiť. „Ak je základ príliš svetlý, vaša pokožka bude vyzerať sivá, unavená a zaprášená, a to nie je dobré,” vysvetlila. Farbu prispôsobte tónu svojej pleti.

Taktiež by ste sa mali vyhýbať starým trendom v líčení. Týka sa to napríklad aj príliš tenkého či klenutého obočia. Vyberte si radšej niečo prirodzenejšie.

Lícenku a bronzer skúste naniesť na tvár o niečo vyššie, aby ste vytvorili ilúziu liftingu. Pokiaľ ide o vaše oči, tenšia linka bude vždy vyzerať lepšie ako hrubá linka, pretože s pribúdajúcim vekom je na viečkach menej viditeľného priestoru. Vyhnite sa odtieňom očných tieňov, ktoré sú ladené do šedej farby a radšej siahnite po teplejších farbách.