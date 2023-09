Trénerka psov uviedla, ktoré plemená by nikdy nechovala. Tento pes je hlúpy ako plyšová hračka

Trénerka psov prezradila šesť plemien, ktoré by nikdy nechcela vlastniť, pretože má s nimi profesionálne skúsenosti. Vo videu na sociálnej sieti však Kiley všetkých varovala, aby sa zbytočne neurážali pre jej názory.

1. Sibírsky husky

Foto: Vivienstock/Shutterstock.com

Prvé plemeno, ktoré by sama nikdy nevlastnila, je sibírsky husky, ktorý bol pôvodne vyšľachtený na ťahanie saní. Vo videu žartovne oslovila každé jedno plemeno, akoby mu chcela dohovoriť. Huskymu povedala, aby prestal robiť hluk. Výcvik tohto psa považuje za takmer nemožný a rovnako náročné je tohto psa umlčať.

2. Bígl

Foto: Przemek Iciak/Shutterstock.com

Ďalej sa Kiley podelila o dôvody, prečo by nikdy nevlastnila bígla. "Bezmyšlienkovitý. Ako keby ste sa snažili vycvičiť plyšové zviera," povedala Kiley o Bígloch.

3. Austrálsky dobytkársky pes

Foto: Tanya Consaul Photography/Shutterstock.com

Ďalším na jej zozname bol austrálsky dobytkársky pes. Pôvodne bol vyšľachtený na naháňanie dobytka na dlhé vzdialenosti a v náročnom teréne, no podľa Kileyovej má "neslávne známe problematické správanie". Varovala majiteľov, že ak by si ho chceli sami vycvičiť, bude ich to stáť veľa času a námahy.

4. Mops

Foto: 220 Selfmade studio/Shutterstock.com

Mopslíci, ktorí sú obľúbeným spoločenským plemenom, u Kiley tiež nebodujú. Trénerka psov znova oslovila vo videu: "Nemôžete dýchať, nemôžem s vami nič robiť, máte zdravotné problémy z toho, že máte ploché tváre," povedala.

5. Čau-čau

Foto: Serhii Khomiak/Shutterstock.com

Ďalší na rade bol čau-čau. „Ja jednoducho nie som ich fanúšikom. Psy podobné mačkám nie sú moja srdcovka. Tiež majú divný fialový jazyk," povedala Kiley.

6. Akita Inu

Foto: Pavel reDesign/Shutterstock.com