Video: Takto dokážete kabelku okamžite premeniť na ruksak

Batohy sú veľmi praktické, no často sa nehodia k celkovému outfitu alebo narúšajú vaše oblečenie a je preto ťažké nájsť ideálny ruksak na každú prežitosť. Existuje však šikovný spôsob, ako vašu obľúbenú kabelku premeniť na ruksak behom pár sekúnd. Stačí, aby mala kabelka dostatočne dlhé ramienko, aby ste si ju dokázali prehodiť cez chrbát a ruky.

Šikovný trik na sociálnej sieti predviedla Rose, ktorá všetkým sledujúcim na Instagrame odporučila, aby si išli zobrať kabelku. "Dajte si ju cez hlavu," vysvetlila, pričom si popruh najprv zavesila na krk a potom si ruky prestrčila cez stred popruhu. Následne chytila kabelku zo spodnej strany a prehodila späť cez hlavu. Vďaka tomu mala Rose perfektný batoh. "Teraz je to batoh," skonštatovala s prekvapeným výrazom na tvári, keď si kontrolovala vlastné dielo.

Najlepšie na tom je, že akonáhle vás to prestane baviť, stačí kabelku opäť prehodiť a používať bežným spôsobom. Mnohí komentujúci ocenili mimoriadne šikovný trik, no niektorí varovali, že treba byť pri tomto prehadzovaní kabelky opatrní. Niektorí sa kabelkou udreli do tváre a iný sa pri tom mierne priškrtili.