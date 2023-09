Z trhu sťahujú kontaminovaný nápoj. Spotrebitelia musia fľaše okamžite zlikvidovať

Zo slovenského a českého trhu sťahujú obľúbené perlivé víno, ktoré sa predávalo v obchodnom reťazci Kaufland. Ide o výrobok s označením Voscarini Hugo Frizzante biele od výrobcu Hauser Weinimport GmbH. Spoločnosť Kaufland o tom informuje na svojej stránke. Výrobok má označenie GTIN 4063367371776 a na zadnej etikete na fľašiach je číslo šarže začínajúce s L6962.

Podľa výrobcu by fľaše s objemom 0,75 litra mohli predstavovať nebezpečenstvo pre spotrebiteľov. Existuje totiž podozrenie, že jednotlivé fľaše mohli byť kontaminované kvasinkami. „Prítomnosť týchto kvasiniek môže viesť k následnému kvaseniu a prasknutiu postihnutých fliaš,“ uvádza spoločnosť Kaufland.

Spotrebitelia, ktorí zakúpili tento produkt, by mali byť mimoriadne opatrní a fľašu by nemali neotvárať. Podľa spoločnosti Kaufland je potrebné výrobok ihneď opatrne zlikvidovať v uzavretom vreci. „Spoločnosť Kaufland reagovala okamžite a predmetný výrobok stiahla z predaja. Zákazníci môžu zakúpený produkt vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku,“ dodáva spoločnosť Kaufland.