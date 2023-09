Video: Matovič sa pobil s Kaliňákom, z tlačovky Smeru ho vyháňala polícia

Robert Kaliňák sa pustil do fyzickej potýčky s Igorom Matovičom po tom, ako Matovič na aute s polepom súvisiacim s kampaňou hnutia OĽANO narušil tlačovú konferenciu strany Smer-SD.

Vozidlo s ampliónmi na streche zastavilo tesne vedľa rečníckeho pultu, za ktorým stáli predstavitelia strany Smer-SD. Matovič sa im prihovoril prostredníctvom ampliónov, pričom reagoval na ich tvrdenia: „No čo, páni, pozvali ste nás na verejnú tlačovú konferenciu, nie? Tak sme prišli. Ľudí vám sem veľa neprišlo, čo nás chcete zakrývať?“

Predstavitelia Smeru sa najprv pokúsili zakryť posádku vozidla transparentom. Matovič však pokračoval v rečnení: „Trinásty marec 2018 – ktorý zákon? Kto schválil ten zákon? Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka, ktorým ste povolili, aby mohli takýmto spôsobom ísť cudzinci na Slovensko,“ pýtal sa Matovič.

Na jeho výrok zareagoval samotný Kaliňák, ktorý unáhlene pristúpil k oknu na strane vodiča, kde sedel líder OĽANO. Keďže okno bolo vytiahnuté a dvere na vozidle zamknuté, Kaliňák niekoľkokrát zaklopal Matovičovi na okno.

„Vy ste schválili papierik, kvôli ktorému utečenci na Slovensko chodia,“ pokračoval v kritike Matovič. „Vy sa tvárite, že vy ste riešitelia, že vy idete zachraňovať Slovensko,“ pýtal sa.

Jeden člen skupinky zhromaždenej okolo vozidla náhle poškodil jeho zadnú časť, na čo Matovič zareagoval otvorením dvier. Vo vystúpení mu však zabránil Kaliňák, ktorý zatarasil dvere a viackrát Matoviča fyzicky konfrontoval.

Líder OĽANO naďalej rečnil do mikrofónu, pričom sa bránil pred Kaliňákom. Ten sa pokúsil vytiahnuť Matoviča z auta, na čo ho Matovič sotil nohou do hrude. Muž stojaci vedľa Kaliňáka Matoviča dokonca dvakrát udrel rukou do tváre.

Do konfliktu sa zapojila aj mestská polícia. Jeden z jej príslušníkov odtiahol Kaliňáka od auta. Matovič však prišiel o mikrofón, v nasledovných minútach videa sa ho ešte snažil získať späť. „Zlodeji skorumpovaní, vy ste zničili Slovensko,“ pokračoval Matovič po tom, ako sa opäť dostal k mikrofónu.

Polícia napokon vyzvala Matoviča, aby s autom odišiel. „Áno, keď mi nebudú zavadzať,“ odvetil Matovič s tým, že miesto neopustil ani po tom, ako mu zhromaždený dav uvoľnil priestor. Odišiel až po chvíli, pričom po celý čas rečnil ďalej do mikrofónu.