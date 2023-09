Smer: Členstvo v EÚ je dôležité, no prezentovať chceme i kritické postoje

Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf strany Robert Fico. Strana predstavila svoje priority v oblasti zahraničnej politiky v prípade svojej účasti vo vláde. Rešpektuje právo každej krajiny vybrať si vlastnú cestu spravovania si vnútorných záležitostí.

Smer-SD považuje za hlavný cieľ ochranu národnoštátnych záujmov SR. V prípade účasti vo vláde chce Fico zásadné zahranično-politické postoje koordinovať s partnermi v EÚ a NATO. „EÚ a NATO je náš životný priestor,“ pripomenul, no dodal, že nie všetko „z Bruselu a Washingtonu“ je spravodlivé a správne. S partnermi v EÚ a NATO sa odmietajú koordinovať, ak budú ohrozené naše záujmy. Za také považujú v Smere-SD napríklad pokusy odňať členským štátom právo veta v zásadných otázkach. Nesúhlasia tiež so sankčnou politikou EÚ ohrozujúcou a poškodzujúcou hospodárske záujmy SR a životnú úroveň. Nepodporujú ani také ciele pri ochrane životného prostredia a klímy, ktoré by viedli k ohrozeniu konkurencieschopnosti národných ekonomík a ekonomiky EÚ ako celku.

Strana chce tiež nadviazať na svoje pôsobenie vo vláde v zmysle pokračovania v spolupráci s Čínou, Vietnamom, Kubou či ďalšími nečlenskými štátmi EÚ a NATO, pokiaľ o to majú záujem. Spomína aj potrebu obnovenia vzťahov s Ruskom. „Vojna na Ukrajine sa v nejakom okamihu skončí. Našou povinnosťou bude štandardizovať vzťahy s Ruskou federáciou. Nemôže byť oddelená od sveta nejakým plechovým plotom,“ povedal Fico s tým, že EÚ a Rusko sa vzájomne potrebujú. Dodal, že sú pripravení „humanitárne a inak“ pomáhať Ukrajine.

Smer-SD je proti návrhom ukladajúcim členským štátom EÚ povinnosť prijímať nelegálnych migrantov alebo sankciám za odmietnutie tejto povinnosti. Odmieta aj použitie vojenskej sily bez medzinárodného mandátu a v rozpore s medzinárodným právom na riešenie konfliktov. Takisto nesúhlasí so zvyšovaním výdavkov na obranu nad dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Nechce byť tiež viazaný záväzkami, ktoré pri nákupe zbraní na seba prevzala vláda odborníkov. Prehodnotiť tiež chce zmluvu o obrannej spolupráci s USA.

Strana odmieta predlžovanie vojnového konfliktu na Ukrajine, nechce podporovať Ukrajinu vojensky a chce tlačiť na okamžité prímerie a mierové rokovania. Fico avizuje, že pokiaľ bude premiérom, bude túto požiadavku otvárať na každom zasadnutí Európskej rady. Smer-SD by tiež vetoval prípadné členstvo Ukrajiny v NATO. Strana sa chce tiež usilovať o obnovenie vzájomne výhodnej spolupráce krajín V4.