OĽANO: Špeciálna koalícia zakázala poslancom vyriešiť problém s migrantmi

„Ak by dnes tieto tri strany, respektíve pár ich poslancov, dnes hlasovali, do dvoch dní by na Slovensko zbytočne nevstupoval žiaden nelegálny migrant. Vedeli by, že žiaden papierik na legálny pobyt by nedostali,“ skonštatoval Matovič.

Zástupcovia Smeru-SD, SaS a SNS podľa neho za otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu nehlasovali preto, lebo nemajú inú tému do parlamentných volieb. „Je to pokrytectvo, cynizmus a chrapúnstvo zo strany týchto strán,“ povedal líder hnutia.

Poslanci NR SR nebudú v pondelok rokovať o vládnom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá mala riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov. Poslancom sa ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej mali o zákone rokovať. V rokovacej sále nebola nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Návrh novej legislatívy mal priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti sa mala stať iba možnosť.