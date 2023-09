Pred 90 rokmi sa narodil svetoznámy nemecký módny návrhár Karl Lagerfeld

Umelcova estetika v ním navrhnutých modeloch bola presiaknutá kultúrnymi a historickými odkazmi, kombinoval nadčasovú klasiku a moderný design.

Od narodenia svetoznámeho nemeckého módneho návrhára uplynie dnes (10. septembra) 90 rokov.

Karl Otto Lagerfeld sa narodil 10. septembra 1933 v nemeckom meste Hamburg do rodiny dobre obchodníka. Od útleho veku sa zaujímal o dizajn a módu, často si vystrihoval obrázky z módnych časopisov. Bol tiež známy tým, že kritizoval to, čo nosili jeho spolužiaci v škole. Po odchode do Francúzska v roku 1952 budúci návrhár absolvoval vzdelanie na strednej škole Lycée Montaigne, kde sa zameral na kreslenie a históriu.

Kariéru odštartoval, keď v roku 1955 v dizajnérskej súťaži predložil víťaznú sériu náčrtov a vzoriek látok do súťaže návrhov kabátov. Následne sa stal asistentom Pierra Balmaina, pracoval tiež ako umelecký riaditeľ módneho salónu Jeana Patoua. V roku 1964 odišiel študovať dejiny umenia do Talianska. Čoskoro však začal na voľnej nohe navrhovať módne kúsky pre rôzne spoločnosti ako napríklad Chloé, Krizia, Valentino alebo Charles Jourdan.

V roku 1967 ho zamestnal taliansky módny dom Fendi do pozície poradcu, ktorý by zmodernizoval kožušinovú líniu spoločnosti. Jeho návrhy sa ukázali ako prelomové. Okrem iných inovácií zaviedol používanie kožušín, ako je krtia, králičia a veveričia koža, ktoré sa predtým v dizajne vysokej módy nepoužívali. Taktiež pomohol majiteľkám pretaviť firmu na luxusnú značku.

V módnom priemysle sa stal známy svojimi inovatívnymi a aktuálnymi štýlmi. Lagerfeld však do svojej tvorby rád zakomponovával aj odkazy na minulosť. Často napríklad nakupoval na blších trhoch, odkiaľ si odniesol staré svadobné šaty, ktoré dekonštruoval a pretváral. V 70. rokoch minulého storočia pracoval v pozícii kostýmového výtvarníka pre divadlá ako milánska La Scala či viedenský Burgtheater.

Vzostup k obrovskému úspechu v módnom svete zaznamenal v roku 1983, kedy prijal miesto šéfdizajnéra módnej značky Chanel. O rok neskôr uviedol na trh svoju vlastnú značku. V Chanel sa preslávil vďaka tomu, že sa mu podarilo spájať ducha doby s pôvodnou stratégiou značky „total look“ - konceptom, v ktorom jednotlivé kusy oblečenia nie sú také dôležité ako to, čím sú doplnené a ako sa nosia.

V roku 2004 sa spojil so švédskym koncernom Hennes&Mauritz (H&M) a vytvoril kolekciu, ktorú si tak mohli dovoliť kúpiť aj ľudia s bežným príjmom. Okrem navrhovania oblečenia bol Lagerfeld aj známym fotografom. Módny mág pracoval aj na ďalších dizajnérskych projektoch - so spoločnosťou Dubai Infinity Holdings na navrhovaní domov a so spoločnosťou Steiff na tvorbe a výrobe plyšových medvedíkov.

Jeden z najslávnejších módnych návrhárov, ktorý svojimi modelmi rád provokoval, zomrel 19. februára 2019 v súkromnej Americkej nemocnici v Paríži.