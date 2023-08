Spevák a herec Ivo Heller oslavuje 85. narodeniny

V spevohernom súbore uplatnil ako sólista svoje spevácke aj herecké nadanie v celom rade náročných charakterových postáv najmä v muzikáloch, v množstve operiet, ale aj v činoherných inscenáciách.

Spevák a herec Ivo Helller má dnes (20. augusta) 85 rokov.

Ivo Heller, vlastným menom Ivan Grajciar, sa narodil 20. augusta 1938 v Lučenci. V roku 1961 absolvoval Chemickú fakultu na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave. Ako chemický inžinier pracoval šesť rokov. Po skončení vysokej školy najskôr v Slovenských pivovaroch a sódovkárňach Bratislava, kde bol vedúcim technickej kontroly. Od roku 1964 pracoval tri roky vo Výskumnom ústave potravinárskeho priemyslu, na oddelení enzýmov.

Popri zamestnaní študoval súkromne spev u profesorky Zity Hudcovej-Frešovej, sólistky Opery Slovenského národného divadla (SND). V roku 1969 sa stal jeho hlasovým pedagógom František Tugendlieb.

„Som síce vyštudovaný chemik a aj som pár rokov v tejto branži pracoval, ale láska k divadlu bola omnoho silnejšia a nikdy som svoje rozhodnutie venovať sa múzam neoľutoval,“ vyznal sa umelec.

K pseudonymu Ivo Heller sa dostal v roku 1967, keď odišiel s kapelou Caravan Quintet Vlada Hronca do zahraničia. Na plagátoch sa objavilo meno Ivo Heller, ktoré vymyslel agent kapely. Pseudonym ostal spevákovi aj po návrate na Slovensko v roku 1969, keď nastúpil do Tatra revue, v ktorej pôsobil do roku 1974. Z tohto obdobia pochádzajú jeho známe hity Mátoha parohatá, Tatiana či Inzerát. V roku 1972 získal s piesňou V mene človeka bronzovú Bratislavskú lýru.

Hudba priťahovala Iva Hellera od malička. Už ako žiak základnej školy spieval v detských zboroch. Ako spevák v oblasti populárnej hudby začal amatérsky pôsobiť v roku 1964. O desať rokov neskôr sa stal v roku 1974 sólistom spevoherného súboru Novej scény, kde pôsobil 33 sezón.

Ivo Heller bol známy nielen svojim sýtym barytónom, ale aj výbornou kondíciou a kultivovaným javiskovým pohybom. V operetách, muzikáloch i činoherných predstaveniach vytvoril množstvo postáv. Boli to napríklad Krečinskij v ruskom rovnomennom muzikáli, kráľ Menelaos v Krásnej Helene, Bazil Bazilev v Grófovi Luxemburskom, či plukovník Homonay v Cigánskom barónovi.

Hral a spieval vo všetkých muzikáloch Jozefa Bednárika - Evanjelium o Márii, Grand Hotel, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Pokrvní bratia, Klietka bláznov a vo všetkých českých muzikáloch - Hamlet, Krysař, Kleopatra, uvádzaných na Novej scéne.

V Divadle Andreja Bagara v Nitre alternoval s Leopoldom Haverlom postavu Pána Boha v muzikáli Adam Šangala a zahral si aj Ducha Uriáša v Kráľovi Davidovi.

Ivo Heller sa okrem divadla dlhé roky venoval kondičnej kulturistike a bol vášnivým cyklistom. V súčasnosti žije s rodinou v obci Vysoká pri Morave.