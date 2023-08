9 prejavov, ktoré by ste v tehotenstve nemali ignorovať. Môžu značiť vážne problémy

Na nasledujúcich deväť príznakov by ste si mali v tehotenstve dávať pozor. Niektoré sú pritom zreteľnejšie ako iné. Ak ich zaznamenáte, mali by ste konať.

Svrbenie celého tela

Svrbenie tela v noci môže byť znakom toho, že máte problém s pečeňou. Mierne svrbenie je normálne vďaka všetkým tým tehotenským hormónom a naťahovaniu kože, ale ak je intenzívne, môže ísť o príznak tehotenskej cholestázy, píše portál Mirror.

Bolesti hlavy

Neobvyklá bolesť hlavy nemusí byť znepokojujúca, no stojí za to nechať ju skontrolovať. A to najmä vtedy, ak bolesť hlavy neutícha alebo sa pravidelne opakuje.

Horúčka

Vždy sa oplatí sledovať teplotu a všetko okolo 37,5 °C a vyššie by sa malo v tehotenstve vyšetriť. Predovšetkým, ak nemáte žiadne iné príznaky nachladnutia. Pri teplote vyššej ako 39 °C okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Obrovský smäd

Bežný smäd, samozrejme, nie je problém. Stačí si len uvedomiť, že treba prijímať viac tekutín. Ak však odrazu začnete pravidelne pociťovať veľký smäd, môže ísť o príznak cukrovky. Určite by ste to preto mali spomenúť svojmu lekárovi.

Bolesť v strede tela

Túto bolesť je dôležité všímať si predovšetkým v druhej polovici tehotenstva, pretože môže ísť o príznak závažnej preeklampsie. Obvykle ide o bolesť tesne pod rebrami, často je sprevádzaná silnými bolesťami hlavy, vracaním a rozmazaným videním. Ak máte tieto príznaky, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Bolesť v podbrušku

Bolesť kdekoľvek v podbrušku by ste mali vždy skontrolovať. Môže to byť len natiahnutý sval, no tiež omnoho vážnejšie problémy, ako je mimomaternicové tehotenstvo, potrat, preeklampsia, predčasný pôrod, myómy a odtrhnutie placenty.

Rozmazané videnie

Opäť je obzvlášť dôležité v druhej polovici tehotenstva, aby ste sa sa v prípade, že spozorujete tento príznak, nechali skontrolovať. Rozmazané videnie a blikajúce škvrny môžu byť príznakom preeklampsie.

Opuchnuté ruky a nohy

Vo väčšine prípadov ide o celkom bežný jav v tehotenstve. Treba však dávať pozor na to, ako rýchlo sa objaví. Ak sa objaví náhle alebo ho sprevádzajú bolesti hlavy či rozmazané videnie, mali by ste si to nechať skontrolovať.

Citlivé nohy

Riešiť s lekárom by ste mali nielen opuchnuté, ale aj citlivé nohy. Mohol by to byť príznak hlbokej žilovej trombózy, najmä ak máte aj červenú alebo fľakatú kožu.