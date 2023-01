14 mýtov o tehotenstve: Dá sa predvídať pohlavie dieťaťa?

Väčšina ľudí už počula rady alebo informácie súvisiace s tehotenstvom, ktoré sa často zameriavajú na to, čo znamenajú rôzne príznaky, ako zistiť pohlavie dieťaťa a čo žena môže a čo nemôže robiť počas tehotenstva.

Hoci niektoré informácie, najmä informácie od zdravotníckych pracovníkov, môžu byť presné a užitočné, no pravda je, že o tehotenstve koluje veľa mýtov. Tu sa pozrieme na niektoré populárne mýty a vysvetlíme pravdu, ktorá sa za nimi skrýva.

Tehotenstvo tínedžerov je na vzostupe

V skutočnosti miera tehotenstiev mladistvých pomaly klesá. Výskum naznačuje, že tento pokles je primárne spôsobený zvýšeným používaním antikoncepcie.

Dvojčatá tehotenstvá sú zriedkavé

Dvojčatné tehotenstvá sú bežnejšie, ako by si ľudia mysleli. Podľa CDCT sa v roku 2017 narodilo približne 128 310 dvojčiat. Dvojčatá predstavujú približne 33 z 1 000 pôrodov v USA.

Pálenie záhy znamená, že bábätko bude mať veľa vláskov

Existujú obmedzené dôkazy na potvrdenie, či je to pravda. Malá štúdia z roku 2006 zistila, že 23 z 28 účastníkov, ktorí uviedli, že zažili stredne ťažké až ťažké pálenie záhy, malo deti s priemerným alebo nadpriemerným množstvom vlasov.

Výskumníci naznačili, že to môže byť spôsobené tehotenskými hormónmi, ktoré ovplyvňujú rast vlasov a uvoľňovanie svalov, ktoré oddeľujú pažerák alebo potravinovú trubicu od žalúdka.

Je možné predpovedať pohlavie bábätka

Ľudia navrhujú mnoho rôznych techník na predpovedanie pohlavia dieťaťa. Tie siahajú od použitia tvaru tváre alebo brucha tehotnej ženy na uhádnutie pohlavia až po sledovanie toho, ako sa snubný prsteň otáča, keď ho žena zavesí na šnúrku a podrží na bruchu.

Žiadna z týchto metód nie je presným ukazovateľom pohlavia dieťaťa.

Žena by mala počas tehotenstva jesť za dvoch

Aj keď je pravda, že ženy môžu potrebovať v tehotenstve mierne zvýšiť svoj kalorický príjem, mali by sa vyhýbať prejedaniu. Prejedanie môže byť škodlivé pre ženu aj pre plod, najmä ak strava obsahuje veľa prázdnych kalórií.

Ženy by sa mali počas tehotenstva snažiť o postupné zvyšovanie kalórií:

Prvý trimester: Nie sú potrebné žiadne ďalšie kalórie. Druhý trimester: Odborníci odporúčajú ďalších 340 kalórií denne. Tretí trimester: Odporúča sa ďalších 450 kalórií denne.

Ženy by sa vo všeobecnosti mali zamerať na pokračovanie v pravidelnej strave, ale mali by aj zabezpečiť, aby jedli potraviny bohaté na živiny.

Žena by sa počas tehotenstva mala vyhýbať cvičeniu

Väčšina žien by sa mala počas tehotenstva venovať miernemu pohybu. Žena, ktorá pred otehotnením pravidelne necvičila, by sa mala pred začatím novej rutiny porozprávať so zdravotníckym pracovníkom.

Podľa jedného prieskumu medzi pôrodníkmi alebo lekármi špecializujúcimi sa na pôrody, viac ako polovica opýtaných uviedla, že zvyčajne neodporúča ženám, aby začali s novou rutinou, ak pred otehotnením mali sedavé zamestnanie.

97 % opýtaných však uviedlo, že ženám v prvom trimestri odporúča ľahké až stredné aeróbne cvičenie 2 – 5 dní v týždni.

Ranná nevoľnosť sa objavuje len ráno

Napriek svojmu názvu môžu ranné nevoľnosti postihnúť tehotné ženy počas celého dňa. Menej ako 2 % tehotných žien má rannú nevoľnosť len ráno. Ranná nevoľnosť zvyčajne začína vo štvrtom týždni a končí v 16. týždni.

Konzumácia určitých potravín môže spôsobiť rozvoj alergie

Tehotné ženy môžu jesť potraviny, ktoré si ľudia často spájajú s alergiami, ako sú orechy a mlieko, pokiaľ na ne nie sú alergické. Na tieto potraviny si dieťa nevyvinie alergiu.

Žena by sa však z iných zdravotných dôvodov mala vyhýbať niektorým potravinám, ako je surové mäso, morské plody a niektoré mäkké syry.

Zdravotnícky pracovník môže poskytnúť viac informácií o tom, ktorým potravinám sa vyhnúť.

Žena by sa mala počas tehotenstva vyhýbať pohlavnému styku

Pohlavný styk nemá vplyv na inak zdravé tehotenstvo. Autori prehľadu existujúceho výskumu dospeli k záveru, že pohlavný styk počas tehotenstva nezvyšuje riziko predčasného pôrodu u nízkorizikových tehotenstiev. Poznamenali tiež, že ďalšie potenciálne komplikácie zostávajú nepreukázané.

Iba v zriedkavých prípadoch lekár odporučí zdržať sa pohlavnému styku počas tehotenstva. Napríklad, ak počas tehotenstva došlo k silnému krvácaniu alebo praskla voda, žena by sa mu mala vyhýbať.

Ženy, ktoré majú problémy s placentou, cervikálnou nedostatočnosťou alebo akýmikoľvek inými faktormi, ktoré zvyšujú možnosť predčasného pôrodu, by sa mali pred stykom poradiť s lekárom.

Mačky sú zakázané

Mnoho žien sa snaží vyhnúť kontaktu s mačkami počas tehotenstva, pretože počuli, že mačky môžu spôsobiť infekciu. Mačacie výkaly môžu prenášať toxoplazmózu, potenciálne škodlivé ochorenie. Preventívne by preto tehotná žena mala nosiť pri výmene podstielky buď rukavice, alebo by to mala urobiť niekto iný.

Žena počas tehotenstva nemôže piť kávu

Ženy si môžu dať šálku kávy každý deň, keď sú tehotné, ale mali by obmedziť príjem kofeínu na 200 mg alebo menej. Toto množstvo sa rovná približne 1 šálke kávy.

Žena bude počas tehotenstva stále šťastná a žiariť

Tehotenstvo môže byť pre mnohé ženy náročné. Hormóny, zmeny tela a únava si môžu vybrať svoju daň na fyzickom aj duševnom zdraví, ako aj na nálade ženy. Je normálne, že ľudia sa po celý čas necítia šťastní a tehotné ženy nie sú výnimkou.

Vaginálny pôrod nie je možný po pôrode cisárskym rezom

V skutočnosti môže byť žena schopná podstúpiť vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze. Rozhodnutie o pôrode cisárskym rezom alebo vaginálnym pôrodom závisí od toho, ako prebieha súčasné tehotenstvo, od pôrodu ženy a od rizika prípadných komplikácií.

Niektoré jedlá a nápoje môžu vyvolať pôrod

Väčšina prírodných a alternatívnych liekov, ktoré ľudia odporúčajú na vyvolanie pôrodu, nemá žiadnu oporu vo vedeckých poznatkoch.