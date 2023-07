Takto sa vyrábajú obľúbené mäsové výrobky. Po týchto záberoch si rozmyslíte, či ich zjete

Ľudia na sociálnych sieťach postupne zisťujú, ako sa vyrábajú ich obľúbené pochúťky a mnohí z toho ostali znechutení. Zábery, ktoré pôvodne odvysielala stanica Discovery v roku 2019 ukazujú, ako sa vyrábajú párky zo zmesi bravčového, hovädzieho a kuracieho mäsa. Pre mnohých to bolo prekvapujúce zistenie, že v skutočnosti nejde o čerstvé mäso, ale o odrezky a iný mäsový odpad, ktorý putuje do obľúbených hotdogov.

Keď sa video rozšírilo na sociálnych sieťach, niektorým sa začali zbiehať sliny, iných skôr prešla chuť na párky. Mäso je najprv rozomleté na malé kúsky a potom sa k nemu pridajú odrezky z kuraťa. Následne sa do zmesi primieša škrob, soľ a iné dochucovadlá. Škrob pomáha zmes zahustiť, zatiaľ čo koreniny sa líšia podľa druhu párkov. Zmes striekajú vodou a dochádza k ďalšiemu premiešavaniu. Potom sa pridáva kukuričný sirup, aby boli párky mierne sladké. Ďalšia voda dodá párkom šťavnatosť a pomáha pri miešaní všetkých ingrediencií.

V ďalšom stroji sa všetko rozomelie na tekutú zmes a vytlačí von tak, aby tam nebol prebytočný vzduch. Na to, aby párky získali svoj tvar, sa mäso pumpuje do dlhého obalu z celulózy, ktorá sa pravidelne zatáča, aby vytvoril párky dlhé 13 centimetrov. Trvá to pritom len 35 sekúnd, kým sa vytvorí reťaz párkov dlhá ako dve futbalové ihriská.

Párky sa naložia na pohyblivé stojany, ktoré ich posúvajú cez dymovú sprchu, a potom sa presunú do pece s niekoľkými varnými zónami. Tekutý dym dodáva mäsu klasickú arómu, ktorá sa počas pečenia dostáva z obalu do mäsa. Po tepelnej úprave sa párky ponoria do slanej vody, aby sa ochladili a pripravili na balenie. Párky potom putujú cez továreň do vykladacieho priestoru, kde sa umiestnia na dopravník. V tejto fáze majú párky na obale čiernu značku, ale po jej odstránení majú pracovníci továrne istotu, že párky sú pripravené na balenie a transport.

Každý obal sa v stroji rozreže nožom, aby sa od seba oddelili dlhé reťaze párkov. Potom pomocou pary párky oddelia od črievka. Stroj na videu oddelil za jednu minútu 700 párkov. Potom kontrolór kvality overuje, či sú párky správne pripravené a či nemajú žiadne chyby. Po zabalení sa párky presúvajú do obchodov. Továreň vo videu za hodinu vyrobí 300 000 párkov, čo predstavuje takmer dva a pol milióna párkov za jednu zmenu.