Vo viacerých okresoch zvýšili stupeň výstrahy pred búrkami, hrozí povodeň

V niektorých oblastiach hrozí i povodeň z prívalového dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Druhý stupeň výstrahy pred búrkami je vydaný pre celý Žilinský kraj i pre väčšinu okresov Trenčianskeho a Prešovského kraja. Tiež pre okresy Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Rimavská Sobota, Revúca, Brezno a Banská Bystrica.

Búrky s krúpami môžu byť podľa SHMÚ sprevádzané prudkým lejakom s úhrnom zrážok od 30 do 50 milimetrov v priebehu 30 minút. Tiež nárazmi vetra od 70 do 110 kilometrov za hodinu.

V oblastiach, kde je najnižší stupeň výstrahy, hrozia búrky s krúpami a prudkým lejakom s úhrnom zrážok od 20 do 30 milimetrov za 30 minút. Nárazy vetra môžu dosiahnuť rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu. Výstrahy pred búrkami platia v pondelok do 20.00 h.

V súvislosti s prívalovým dažďom boli vydané prvostupňové hydrologické výstrahy v oblastiach Stredného Považia, Popradu či rieky Torysa. Tiež v okrese Bardejov, Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a Kysucké Nové Mesto. V okrese Čadca je v tejto súvislosti výstraha druhého stupňa.

Popoludní môžu Slovensko potrápiť aj vysoké teploty. Druhý stupeň výstrahy je vo väčšine okresov Nitrianskeho kraja, tiež v okresoch Michalovce, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Lučenec a Krupina. Teplota tam môže dosiahnuť 35 stupňov Celzia.

Vo viacerých okresoch Slovenska, s výnimkou Žilinského kraja, platí najnižší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. Vydané sú do 18.00 h.