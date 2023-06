Oscarová herečka Helen Huntová slávi 60. narodeniny

Jej príjemný a prirodzený herecký prejav si všimol režisér James L. Brooks a ponúkol jej hlavnú rolu po boku Jacka Nicholsona vo filme Tak dobre, ako sa len dá (1997). Snímka sa stretla s veľkým úspechom a herečka si za ňu prevzala Oscara.

Dnes má obľúbená americká herečka Helen Huntová 60 rokov.

Helen Elizabeth Huntová sa narodila 15. júna 1963 v meste Culver City, v americkom štáte California. K herectvu ju priviedol otec Gordon Hunt, ktorý bol divadelným režisérom. Pred televíznou kamerou sa objavila už ako 9-ročná v sitkome The Mary Tyler Moore Show. Divákom sa v začiatkoch svojej kariéry predstavila vo filme Girls Just Want to Have Fun (1985), kde si zahrala spolu so Sarah Jessicou Parkerovou, objavila sa taktiež v snímkach ako Peggy Sue Got Married (1986) či The Waterdance (1992).

Výrazný úspech však prišiel až vďaka komediálnemu seriálu Som do teba blázon (Mad About You, 1992 - 1999). Za rolu inteligentnej mestskej kariéristky a manželky Jamie Buchmanovej získala štyri ceny Emmy a tri Zlaté glóbusy. Spolu s hercom Paulom Reiserom sa v tom čase stali jedným z najobľúbenejších amerických televíznych párov.

V roku 1996 prijala americká herečka ponuku účinkovať v katastrofickej dráme Twister, v ktorej sa zhostila úlohy krotiteľky tornád. Film sa stal trhákom a zarobil viac ako 200 miliónov dolárov. O rok neskôr zaujala nielen laickú, ale aj odbornú verejnosť výkonom v romantickej komédii Tak dobre, ako sa len dá (As Good as It Gets), za ktorý si odniesla Oscara aj Zlatý glóbus. Po boku Jacka Nicholsona očarila umelkyňa divákov svojou sympatickou a vtipnou úlohou servírky Carol.

V ďalších známych a obľúbených filmoch ako napríklad Pošli to ďalej (Pay It Forward), Po čom ženy túžia (What Women Want) či Stroskotanec (Cast Away) s Tomom Hanksom sa objavila v roku 2000.

Helen Huntová bola tiež súčasťou bláznivej komédie s názvom Prekliatie žltozeleného škorpióna (The Curse of the Jade Scorpion, 2001) režiséra Woodyho Allena. V hlavnej úlohe si samotný Allen zahral poistného detektíva, ktorý sa spolu s Betty, v podaní Helen Huntovej, stanú obeťami magického triku.

V roku 2007 sa umelkyňa predstavila svojím režijným debutom - tragikomédiou Konečne spolu (Then She Found Me), v ktorej si aj zahrala. Z ďalších filmov možno spomenúť drámu Surferka (Soul Surfer, 2011) či tragikomédiu Terapia (The Sessions, 2012), v ktorej Huntová stvárnila terapeutku a jej výkon jej priniesol nomináciu na Oscara.

Scenáristicky i režisérsky sa podpísala pod film Ride (2014). Zosobnila v ňom rolu matky, snažiacej sa pochopiť a akceptovať životné rozhodnutie vlastného syna. V roku 2018 sa vo filme The Miracle Season (2018) zhostila úlohy trénerky dievčenského volejbalového tímu, ktorý smúti za smrťou jednej z hráčok. V posledných rokoch ju diváci mohli vidieť v thrilleri I See You (2019) či v kriminálnej dráme Nočný úradník (The Night Clerk, 2020).

Helen Huntová, ktorá skončila v roku 1998 v rebríčku magazínu People medzi 50 najkrajšími osobnosťami sveta, sa v júli 1999 vydala za svojho dlhoročného priateľa, herca Hanka Azariu, ale ich manželstvo sa po 17 mesiacoch rozpadlo. V máji 2004 sa americkej herečke a producentovi Matthewovi Carnahanovi narodila dcéra. Dvojica sa rozišla v roku 2017, po 16 rokoch spoločného života.