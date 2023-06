Video: Záznam z čiernej skrinky odhalil desivú pravdu: S ovládaním lietadla sa hrali deti

Let z Moskvy do Hong Kongu, ktorý sa uskutočnil ešte v roku 1994, je jedným z dobrých dôvodov, prečo sa dnes do kokpitu lietadla nedostane len tak hocikto.

Ruská letecká spoločnosť Aeroflot v marci 1994 uskutočnila let z Medzinárodného letiska Šeremetievo v Moskve na Letisko Kai Tak v Číne. Na palubu lietadla nastúpilo 63 pasažierov, 9 letušiek a traja piloti. Medzi cestujúcimi boli aj dve deti – 6-ročný Eldar a jeho 12-ročná sestra Jana. Šlo o deti jedného z pilotov, ktorý sa počas letu dopustil zásadnej chyby. Záznam z čiernej skrinky, ktorý bol neskôr zverejnený na internete, dokazuje, že pilot Jaroslav počas letu vpustil svoje deti do kokpitu, a nielen to. Podľa záznamu im tiež mal dovoliť „hrať sa“ s ovládaním stroja. Záznam zachytáva moment, keď sa dievčatko Jana sťažuje otcovi. Ten ju následne napomenie: „Nebehaj tu, lebo nás vyhodia!“ Počas letu bola aktivovaná funkcia autopilota, takže hoci sa deti hrali s ovládaním, nemali nijakým spôsobom ovplyvniť dráhu lietadla. Problém nastal vtedy, keď sa k ovládaciemu panelu dostal 6-ročný Eldar, ktorý zatlačil na ovládanie s takou silou, že vypol automatické nastavenie a čiastočne prevzal velenie nad lietadlom. Lietadlo sa náhle vyklonilo z kurzu a zamierilo prudko vpravo. Trojica pilotov si v priebehu niekoľkých sekúnd uvedomila, čo sa deje, no už bolo neskoro. Airbus A310 sa totiž odchýlil od pôvodného kurzu o 90 stupňov, na čo lietadlo nie je stavané. Stroj začal strmo klesať smerom nadol. Pilotom sa síce podarilo prevziať kontrolu nad ovládaním, no kurz už nedokázali zachrániť. „Choď dozadu, choď dozadu, Eldar,“ počuť krik Jaroslava v nahrávke. „Teraz vypadnite! Všetko je v norme,“ zakričal ešte pilot na svoje deti, čo je zároveň posledný zachovaný moment záznamu. Nešťastie sa skončilo tragicky, keď lietadlo vrazilo do hôr Kuznetsk Alatau na Sibíri. Tragédiu neprežil žiaden člen posádky. Vyšetrovatelia po nehode nenašli žiadne stopy technického zlyhania stroja a usúdili, že haváriu pravdepodobne spôsobili deti v kokpite. Azda tou najsmutnejšou správou je, že ak by piloti prenechali ovládanie na autopilota, stroj by prevdepodobne sám dokázal zabrániť pádu. Zdieľať tento článok na Facebooku