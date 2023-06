Pred 70 rokmi sa narodila česká herečka Libuše Šafránková

V niektorých filmoch – napríklad v snímke Svadební cesta do Jiljí či Vrchní prchni! – vytvorila dvojicu so svojím skutočným manželom, ktorým bol takisto herec Josef Abrhám.

Od narodenia českej herečky Libuše Šafránkovej uplynie dnes (7. júna) okrúhlych 70 rokov. V piatok 9. júna si tiež filmoví a televízni diváci pripomenú dva roky od jej úmrtia.

Libuše Šafránková sa narodila v Brne 7. júna 1953. Od detstva navštevovala dramatické krúžky a svoje rozhodnutie stať sa herečkou potvrdila štúdiom na brnianskom konzervatóriu. Počas štúdia účinkovala v Mahenovej činohre Štátneho divadla Brno a v roku 1971 tiež dostala svoju prvú úlohu pred kamerou – zahrala si vnučku Barunku v dvojdielnom filme Babička. Pod filmovú podobu českej klasiky z pera Boženy Němcovej sa podpísal režisér Antonín Moskalyk.

Po skončení konzervatória zamierila do Prahy, kde získala angažmán v Divadle za branou. V roku 1972 nastúpila do pražského divadla Činoherní klub, kde napokon zotrvala dvadsať rokov. V roku 1992 ho opustila spoločne s manželom Josefom Abrhámom, aby sa na krátky čas – od 1. augusta 1992 do 31. júla 1994 – stala členkou činohry Národného divadla v Prahe.

Herečku, pre ktorú bol charakteristický jemný dievčenský vzhľad a kultivovaný prejav, režiséri od začiatku obsadzovali do rozprávok. Srdcia miliónov divákov doma aj v zahraničí si získala najmä ako Popoluška v rozprávke režiséra Václava Vorlíčka Tri oriešky pre Popolušku (1973), ktorá bola v roku 2000 vyhlásená na medzinárodnom festivale detských filmov v Zlíne za rozprávku storočia.

Zároveň však mladá herečka preukázala aj komediálny talent – hneď v roku 1974 ju Václav Vorlíček obsadil do svojej komédie Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Snímka patrí dodnes k najobľúbenejším a najčastejšie reprízovaným českým veselohrám.

Šafránková tiež hrala v snímke Stanislava Strnada Můj brácha má prima bráchu (1975) a jej pokračovaní Brácha za všechny peníze (1978), ďalšia rozprávková rola na ňu čakala v tom istom roku vo filme Princ a Večernice opäť pod vedením Václava Vorlíčka.

Nezabudnuteľnú postavu vytvorila Šafránková aj v komédii Vrchní, prchni!, ktorú v roku 1980 nakrútil Ladislav Smoljak podľa scenára svojho „cimrmanovského“ kolegu Zdeňka Svěráka. Zaskvela sa tu ako manželka notorického sukničkára a falošného vrchného, ktorého stvárnil jej skutočný životný partner Josef Abrhám (herečka tiež od ich svadby nosila občianske meno Abrhámová).

Partnerskú dvojicu stvárnili aj v snímke Svadební cesta do Jiljí, ktorú v roku 1983 nakrútil Hynek Bočan. V tom istom roku si zahrala aj v komédii Jára Cimrman ležící, spící (r. Ladislav Smoljak) a ako dedinská učiteľka sa objavila v komédii Jiřího Menzla Slavnosti sněženek. Menzel dal napokon Šafránkovej hereckú príležitosť aj vo svojom nezabudnuteľnom filme Vesničko má, středisková. Stvárnila tu nevernú manželku žiarlivca Turka v podaní Petra Čepka – a scéna, kde mužovi odmeriava, ako dlho dokáže zadržať dych pod hladinou, patrí azda k najznámejším v českej kinematografii.

V roku 1996 si zahrala v Oskarom ovenčenej snímke Jana Svěráka Kolja a o rok neskôr ju Petr Nikolaev obsadil do filmovej podoby knihy Michaela Viewegha s názvom Báječná léta pod psa. Účinkovala aj vo filmovom debute slovenského režiséra Martina Mináča Všetci moji blízki (1999).

Libuše Šafránková často účinkovala v televíznych seriáloch napríklad Cirkus Humberto, Náhrdelník či Četnické humoresky. V roku 2013 zažiarila v snímke Donšajni, kde jej životnú lásku stvárnil Martin Huba. Jej poslednou bola rola vo filme Rukojemník (2014) režiséra Juraja Nvotu. V ďalších rokoch jej prácu obmedzovali zdravotné problémy. Chorobe podľahla 9. júna 2021 krátko po svojich 68. narodeninách.

Úloha vo filme Kolja priniesla Libuši Šafránkovej Českého leva v kategórii Najlepšia herečka, v roku 2007 získala na filmovom festivale v Zlíne Uznanie za tvorivý prínos vo filmovej tvorbe pre deti a mládež. V roku 2008 vyhrala anketu Českej televízie „Hvězda mého srdce“ o najobľúbenejšieho herca a herečku. V roku 2015 jej prezident Miloš Zeman udelil medailu Za zásluhy o štát v oblasti umenia. Herectvu sa venovala aj jej o päť rokov mladšia sestra Miroslava.