Video: Žena sa bála vojsť do svojho domu. Táto hrôza ju čakala pred dverami

Mladá žena sa vracala z koncertu v meste Pueblo v americkom štáte Colorado, keď ju pred domom čakala scéna ako z hororu. Shelby zobrala do ruky telefón a natočila hotovú inváziu nočných motýľov. Ako zachytila kamera na dverách, Shelby mala problém vôbec vojsť, pretože keď sa priblížila k dverám, hmyz začal lietať a nepríjemný roj jej takmer vošiel do dverí.

V štáte Colorado skutočne prebieha invázia nočných motýľov. Milióny jedincov sa začali sťahovať do miest v oblasti pohoria Front Range. Ide o klimaticky podmienenú sezónnu vlnu, ktorá podľa vedcov zaoberajúcich sa hmyzom dosahuje vysokú intenzitu až do približne začiatku júla, keď mole vyletia do hôr. Vtedy títo opeľovači začínajú vyhľadávať kvitnúce rastliny nachádzajúce sa vo vyšších polohách. Hrajú kľúčovú ekologickú úlohu ako potrava pre vtáky, netopiere, pavúky aj medvede. Tieto mole sa nazývajú mramorovky vŕbové. Rýchlo sa rozmnožujú v odbobí od mája do septembra, kedy sa stávajú dominantným druhom nočných motýľov v oblasti.