Tieto tri psie plemená expert nikdy neodporúča do rodín. Toto monštrum dokáže zabiť vlka

Cvičiteľ psov prezradil, ktoré veľké plemená by nikdy neodporúčal potenciálnym majiteľom psov. Na jeho zozname je jeden obľúbený domáci miláčik aj pes, ktorý je podľa experta monštrum schopné zabiť svorku vlkov.

Garret Wing je podľa vlastného vyjadrenia "tréner psov č. 1 na internete" a na sociálnych sieťach zverejňuje náučné videá a rady týkajúce sa výcviku psov a šteniat, ako aj tipy a triky, ako sa správne postarať o svojho domáceho miláčika.

Vo videu na TikToku sa podelil o to, aké sú podľa neho tri najnáročnejšie plemená psov, ktoré nie sú najvhodnejšie do domácnosti. Hoci sú veľké a prítulné, nemusia byť najlepšou voľbou najmä pre rodiny s malými deťmi.

1. Tibetská doga

Foto: Kat_marinina/Shutterstock.com

Prvým plemenom, ktoré uvádza, je tibetská doga. Podľa Winga je to monštrum, ktoré je schopné zabiť celú svorku vlkov. Spomenul tiež, že hoci sú to krásne zvieratá, sú veľmi tvrdohlavé a ťažko sa cvičia, takže nie sú najlepšími domácimi miláčikmi pre malé deti.

2. Nemecká doga

Foto: Kev Gregory/Shutterstock.com

Ďalšie psy, ktoré ľuďom neodporúča, sú nemecké dogy. Podľa experta sú "naozaj milé a sú z nich úžasní domáci miláčikovia", ale pre väčšinu domácností sú príliš veľké. "Problémom je, že úplne menia váš životný štýl. V podstate by ste museli zmeniť usporiadanie celého domu," uviedol Wing. Ak by ste do svojho domu priniesli nemeckú dogu, budete musieť uvažovať nad tým, ako usporiadať nábytok a kam položiť veci, aby ich mohutný pes nerozbil.

3. Cane Corso

Foto: dezy/Shutterstock.com

Nakoniec cvičiteľ uviedol, že Cane Corso je plemeno číslo jeden, ktoré nikdy neodporúča do rodín. Podľa neho je to príliš náročný pes pre 99,9 percenta ľudí. Hovorí to z vlastnej skúsenosti nielen ako tréner ale aj majiteľ plemena Cane Corso. "Sú to absolútne bojové tanky, a to v predmestskej štvrti nepotrebujete," dodal.

Vyjadrenia odborníka na psy sa stretli so zmiešanými reakciami. Niektorí chovatelia uviedli, že Cane Corso sú jedny z najvernejších starostlivých milujúcich rodinných psov vôbec. "Mám nemeckú dogu a je to ten najmilší nemotorný psík na svete. Dokáže zmietnuť stôl chvostom, ale už je celkom dobrý v tom, aby sa tomu vyhol," uviedla Dakota v komentári pod videom.