Video: Takto zistíte, či je jedlo bezpečné pre dieťa

Prechod z tekutej stravy na pevnú u malých detí môže predstavovať určitú výzvu. Rodičia sa môžu obávať, že väčšie kúsky jedla môžu zvýšiť riziko zadusenia a mnohokrát nevedia, aký typ jedla je pre dieťa bezpečný.

Austrálska záchranárka Nikki Jurcutzová z organizácie Tiny Hearts Education sa však podelila o trik, ktorý by mal poznať každý rodič. Zdravotníčka, ktorá sa špecializuje na prvú pomoc pre deti a dojčatá, sa na Instagrame podelila o ďalšie vzdelávacie video. V ňom predviedla jednosekundový test, ktorý spočíva v jednoduchom stlačení jedla medzi ukazovákom a palcom.

Je to jednoduchý spôsob, ako sa uistiť, že jedlo, ktoré dávate svojmu dieťaťu, je bezpečné a predstavuje minimálne riziko udusenia. "Ak to nedokážete stlačiť, vaše dieťa to nedokáže požuť,“ uviedla Jurcutzová. Tento test vám pomôže zistiť, či je jedlo príliš tvrdé. Ak áno, mali by ste ho upraviť tak, aby bolo mäkšie a bezpečnejšie pre dieťa.

Jurcutzová v príspevku varovala, že potraviny, ktoré sú okrúhle, tvrdé a klzké a majú rovnakú veľkosť dýchacích ciest, môžu zvýšiť riziko zadusenia. Pri porovnaní banánu, avokáda, jablka a mrkvy vysvetlila, že surová mrkva a jablko nie sú vhodné a pre dieťa sú príliš tvrdé na to, aby ich mohlo žuť. Mäkšie potraviny, ktoré sa dajú ľahko rozpučiť medzi dvoma prstami, sú však bezpečné.

To, že surová mrkva a jablko sú tvrdé, však podľa nej neznamená, že by ste sa mali vyhýbať podávaniu týchto potravín svojmu dieťaťu. Jednoduchým varením sa dajú zmäkčiť natoľko, aby boli tiež bezpečné. Jurcutzová dodala, že strúhanie potravín je ďalším spôsobom, ako potraviny upraviť bez potreby varenia.

Deti by sa mali začať kŕmiť pevnou stravou približne vo veku šiestich mesiacov. V tomto veku však stále získavajú väčšinu energie a živín z materského mlieka alebo dojčenskej výživy.

V šiestich mesiacoch už budú deti schopné lepšie pracovať s potravou v ústach, žuť a prehĺtať. Je možné im podávať jedlá rôznych chutí a textúr, ako napríklad hrudkovité, kašovité a najemno nakrájané jedlá, ale väčšinou je najlepšie začať s dohladka rozmixovanými jedlami.