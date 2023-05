Od 1. júna sa bude zvyšovať stravné pre zamestnancov

Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Rezort práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Ministerstvo naposledy upravovalo sumy stravného od 1. januára tohto roka.

Mechanizmus určenia sumy stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách. V januári 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 107,0 %. To znamená, že ceny jedál vzrástli o sedem percent oproti základni, ktorá bola naposledy použitá na určenie sumy stravného a bola splnená podmienka na zvýšenie súm stravného.

Pri pracovných cestách v trvaní od piatich do 12 hodín sa náhrada stravného zvýši na 7,30 eura zo 6,80 eura, nad 12 až do 18 hodín trvania pracovnej cesty vzrastie stravné na 10,90 eura zo súčasných 10,10 eura a nad 18 hodín to bude 16,40 eura z aktuálnych 15,30 eura.

Minimálna hodnota 'stravenky' je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní piatich až 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Rezort práce upozornil, že Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, ale zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.