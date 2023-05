Skontrolujte si cestovný pas, tieto štyri chyby vás môžu vyjsť draho

Predtým, ako vycestujete mimo Európskej únie, by ste si mali skontrolovať svoj pas. Je dôležité sa vyhnúť prípadným problémom, ak sa chystáte na vytúženú dovolenku či dôležitú pracovnú cestu. Tu je niekoľko tipov, ako ušetriť čas a peniaze a minimalizovať problémy pri cestovaní.

Skontrolujte, či je váš pas platný

Možno to znie ako samozrejmosť, ale ak cestujete do zahraničia, musíte sa uistiť, že váš cestovný pas je platný počas celého trvania vašej cesty. Váš pas by mal byť platný nielen v deň odchodu, ale mnohé krajiny vyžadujú, aby váš pas platil aspoň 6 mesiacov po príchode, aj keď ste na návšteve len jeden deň.

Cestovný pas si vybavte v dostatočnom predstihu

Keďže náklady na urýchlené vydanie nového pasu sú podstatne vyššie ako pri štandardných žiadostiach, je najlepšie obnoviť si pas v dostatočnom predstihu. Ak máte platnosť kratšiu ako šesť mesiacov, požiadajte o nový pas okamžite, pretože sa môže stať, že úrady budú zahltené množstvom žiadostí o nové cestovné doklady.

Skontrolujte si prázdne strany

Ak vám dôjdu prázdne strany v pase, budete si ho musieť obnoviť skôr, ako je dátum platnosti dokladu. Niektoré krajiny vyžadujú na platný vstup do krajiny jednu úplne prázdnu stranu, no napríklad Južná Afrika vyžade až dve prázdne strany. Pred cestou si overte podmienky vstupu do vybranej destinácie.

Uistite sa, že váš pas nie je poškodený

V posledných rokoch viacerí dovolenkári hlásili, že ich na letisku odmietli vziať na palubu kvôli poškodenému pasu. Váš cestovný doklad sa považuje za poškodený, ak: