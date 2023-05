Sladenou vodou včely v záhrade nezachránite. Toto hrozí, ak s týmto zvykom hneď neprestanete

V jednom z našich minulých článkov sme majiteľom záhrad radili, aby umiestnením lyžičky s cukrom (platí to aj v prípade sladenej vody) do vonkajšieho prostredia pomohli vysileným včelám. Unavená včela tak získa rýchly zdroj vody a energie, ktorý ju osvieži a podporí v ďalšej práci.

Bohužiaľ, tento dobre myslený trik v skutočnosti nie je taký osožný, ako mnohí tvrdia. Spravodajská stránka BBC dokonca vyvrátila aj pôvodne deklarovaný údaj, že návod pochádza od známeho biológa Davida Attenborougha.

Trik s lyžičkou v záhrade alebo na okennom parapete sa dostal do povedomia širšej spoločnosti po tom, ako naň upozornil používateľ Facebooku, ktorý medzitým svoj príspevok zmazal.

Z najnovších zistení vyplýva, že ide o dezinterpretáciu, ktorá môže včelám dokonca uškodiť. Aplikovanie zmieňovaného postupu dokonca zvyšuje riziko zamorenia pozemku celým rojom včiel.

V prípade, že včela objaví takýto zdroj sladkej energie, s vysokou pravdepodobnosťou sa vráti do úľa a následne k zdroju vody aj s ďalšími robotnicami. Takéto prikrmovanie môže slúžiť ako rýchla pomoc zranenej alebo vysilenej včele, no v prípade zdravých jedincov ide o zbytočnú záťaž, keďže voda s cukrom alebo cukor samotný im nedodáva žiadne živiny.

Ak si včely zvyknú na nový zdroj potravy, namiesto zbierania nektáru sa uchýlia k odčerpávaniu sladkej vody, čo sa napokon prejaví aj na kvalite produkovaného medu. Za takýto postup by sa vám žiadny včelár nepoďakoval, keďže by pri predaji medu riskoval pokutu za to, že v pohároch v skutočnosti distribuuje cukrový sirup, a nie med.

Ak chcete včelám naozaj pomôcť, namiesto lyžičiek s cukrom im v záhrade vysaďte čo najviac kvetov. Nielen že im tým dodáte potrebný zdroj nektáru, ale si tiež skrášlite prostredie okolo domu.