Riaditelia škôl budú musieť po schválení tretej hodiny telesnej znížiť úväzky učiteľov

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska a riaditeľka Základnej školy Karloveská v Bratislave Eva Horníková pre TASR uviedla, že u nich na škole pôjde o učiteľov cudzích jazykov, ktorí nebudú mať na úkor telesnej výchovy stopercentný pracovný úväzok, čo je 23 vyučovacích hodín týždenne.

„Ak niekde pridám disponibilnú hodinu (na telesnú výchovu), niekde ju musím ubrať. Ak ju uberiem, krátim úväzok učiteľovi, pretože nesplní štátom požadovaný počet hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,“ vysvetlila. Podľa jej slov to znamená, že z 1100 eur mesačne (v hrubom) budú musieť iným učiteľom krátiť mzdu.

Horníková poukázala aj na problém so zabezpečením telocvikárov. „V praxi to bude znamenať, že napríklad v šiestom ročníku (v našej škole zameranej na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov) zoberiem jednu hodinu nemeckého jazyka z dvoch hodín týždenne a žiakom pridám tretiu hodinu telesnej výchovy,“ povedala. Zároveň poukázala aj na problémy s kapacitou telocvične. „V našej jednej telocvični sa musí už teraz, pri dvoch hodinách telesnej výchovy týždenne, odučiť pri 23 triedach 46 hodín telesnej výchovy. Do rozvrhu hodín viem vtesnať len 30 hodín, takže už 16 hodín telesnej je v jednej telocvični aj 45 žiakov,“ uviedla. Ako ďalej doplnila, pri troch hodinách telesnej výchovy a počte 23 tried je to 69 hodín v jednej telocvični.

„Záleží nám na tom, aby sa deti mladšieho a staršieho školského veku dostatočne hýbali. No toto nesystémové, politické rozhodnutie nám neumožní zvýšiť kvalitu telesnej a športovej výchovy, ale kvantitu,“ poznamenala Horníková. Zároveň dodala, že o tejto zmene viackrát diskutovali prezidenti školských stavovských organizácií základných škôl nielen s predstaviteľmi školského parlamentného výboru, ale aj s už bývalým ministrom školstva Jánom Horeckým. Podľa jej slov on ich argumenty chápal a postavil sa na ich stranu.

Dôsledkami zavedenia povinnej tretej hodiny telesnej výchovy pre školskú prax sú podľa Horníkovej výrazný negatívny zásah do rámcového učebného plánu pre ISCED 1 a samotnej filozofie tvorby školského vzdelávacieho programu. Okrem toho aj nezodpovedajúce priestorové podmienky na paušálne uplatnenie zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy na všetkých školách, nepripravenosť škôl z hľadiska zabezpečenia personálnych kapacít a nesystémové riešenie problému nedostatku pohybu dnešnej mládeže.

SKU: Riaditelia škôl dostanú minimálny čas na zavedenie tretej hodiny telocviku

Riaditelia škôl dostanú minimálny čas na zavedenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy. Pre TASR to uviedla Slovenská komora učiteľov (SKU) v reakcii na zmenu, ktorá by mala začať platiť od septembra.

„Najprv bude musieť ministerstvo školstva a Národný inštitút vzdelávania a mládeže zmeniť štátny vzdelávací program a tejto zmene prispôsobiť obratom celý rámcový učebný plán, čiže deťom zobrať iný predmet, inú hodinu. Ktorý predmet sa zruší a vezme? V akom rýchlom čase to má bez diskusie rozhodnúť ministerstvo, ktoré je proti tejto zmene?“ pýta sa SKU. Poukázali aj na to, že riaditelia škôl budú musieť následne zmeniť školské vzdelávacie programy, zasadnú k tomu rady škôl.

Následne bude podľa SKU nevyhnutné prerobiť úväzky učiteľov a pri priemere 12 tried na školu a delení skupín nájsť nového učiteľa telesnej výchovy na 24-hodinový plný úväzok. „Zároveň škola bude musieť prepustiť učiteľov predmetov, ktorými sa telocvik nahradí. Lebo štát určuje štandardný týždenný počet hodín v triede, hoci teoreticky by škola mohla zvýšiť tento počet, ale na vlastné náklady, hoci štát zvýšenie školám nezaplatí,“ uviedla SKU.

Upozornila tiež na problém s telocvičňami, ktoré kapacitne pri zvýšení hodín telesnej výchovy nebudú postačovať. „Minimálne polovica škôl nebude vedieť zmestiť svojich žiakov do telocvične. A to sme hrubo zanedbali delenie hodín pre chlapcov a dievčatá,“ poznamenali zo SKU.

Komora vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby novelu školského zákona vetovala.

Vyučovací predmet telesná a športová výchova bude povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne. Legislatívna zmena má byť účinná od 1. septembra.

Účinnosť je posunutá pre školy, ktoré k 31. augustu nemajú prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry. Novela má pre ne platiť od 1. septembra 2025. Rovnako sa takto odkladá účinnosť aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl. Tieto majú k dispozícii len jednu disponibilnú hodinu, ktorú väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.