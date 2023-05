Video: Turisti nasledovali GPS a vošli s autom priamo do vody

Turistov museli zachraňovať z auta po tom, čo s autom vošli priamo do prístavu Honokohau v Kailua-Kona na Havaji. Údajne ich tam naviedla GPS.

Miestna obyvateľka Christie Hutchinson zachytila moment, keď posádka plachetnice vyrazila do akcie, aby zachránila dvojicu z auta. Pri incidente sa, našťastie, nikto nezranil.

Video z incidentu, ktoré zachytila Christie Hutchinson, ukazuje rýchlo reagujúcu posádku, ktorá pripláva k vodičovi a spolujazdcovi a pomáha im vystúpiť zo strieborného Chrysler Town & Country cez predné okná.

Two tourists in Hawaii mistakenly followed a GPS route straight into a harbor, and remained stuck while water poured in their car — until a sailboat crew rescued them. pic.twitter.com/g7QG0VNcRE