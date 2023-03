Vlčan považuje výzvy poslancov zo SaS za pokrytecké

Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na brífing SaS.

„Bolo to práve ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka (SaS), ktoré v roku 2020 zrušilo v rámci tzv. prvého kilečka povinnosť viesť a uchovávať cenovú evidenciu. Od 21. júla 2020 teda predávajúci nie je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru vrátane kalkulácií nákladov a zisku po predaji tovaru,“ vysvetlil agrorezort.

„Čo sa týka nastavenia samotnej Protiinflačnej garancie, reťazce s ňou prišli z vlastnej iniciatívy a do zoznamov potravín, ktoré si samostatne vybrali, MPRV nijako nezasahovalo. Ako deklarovali zástupcovia obchodníkov, išlo v každom reťazci o tie potraviny, pri ktorých vedia obchodníci zaručiť, že sa ich cena nasledujúce tri mesiace nezvýši,“ priblížilo ministerstvo pôdohospodárstva.

K prevereniu iniciatívy na Protimonopolnom úrade (PMÚ) SR nemá MPRV SR žiadne výhrady. „Rezort pôdohospodárstva by opätovne rád pripomenul, že v rámci svojich kompetencií už vyčerpal zákonné možnosti, keďže nesmie vstupovať do cenotvorby, zasahovať do dodávateľsko-odberateľských vzťahov, taktiež nie je v kompetencii MPRV meniť daňové zákony, či organizovať potravinovú pomoc,“ poznamenalo agroministerstvo.

MPRV dodalo, že podporilo potravinárov v ťažkej situácii energetickej krízy, poskytuje projektové podpory v stovkách miliónov eur na modernizáciu potravinárskych podnikov. „Dokonca sme vyhlásili výzvu na technické vybavenie charitatívnych organizácií, ktoré poskytujú potravinovú pomoc. Rezort je pripravený byť súčinný pri organizácii cielenej pomoci najohrozenejším skupinám, ale musí rešpektovať svoje rozpočtové a zákonné možnosti,“ dodal agrorezort.

Zastropovanie cien potravín je neférové. Opozičná strana SaS preto podáva podnet na PMÚ SR. Uviedli to vo štvrtok na brífingu poslanci Národnej rady SR Jarmila Halgašová a Richard Sulík (predseda SaS). Liberáli zároveň vyzývajú dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana a dočasne poverenú vládu, aby prišli s návrhmi, ako vyriešiť vysoké ceny potravín a ako pomôcť výrobcom potravín.