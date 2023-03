Slovensko podľa Sulíka prišlo o milióny eur, SaS podáva trestné oznámenie

Opozičná SaS má podozrenie, že zo strany štátnej banskej správy dochádzalo k dlhodobému prehliadaniu nezákonného konania firmy, ktorá prevádzkuje baňu v Hodruši. Tá podľa nich minimálne 20 rokov odvádzala štátu nesprávnu sadzbu zo svojej ťažby, namiesto 5 % iba 0,1 %. Strana preto podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, a to na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) a Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Baňa sa podľa nich pred úradmi dlhodobo snaží schovávať ťažbu zlata pod inú položku, tzv. polymetalické rudy, aby štátu platili menej. Tvrdenie, že obsah zlata v týchto rudách je zanedbateľný, však podľa liberálov nie je pravdivé a dokázali to aj kontroly v čase, keď SaS viedla ministerstvo hospodárstva.

„Ak úradníci štátnej banskej správy dlhodobo akceptovali takýto stav, tak je tu dôvodné podozrenie zo spáchania hneď niekoľkých trestných činov. Je to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prijímanie a poskytovanie nenáležitej výhody, založenie, zosnovanie, podporovanie zločineckej skupiny, marenie úloh verejným činiteľom, podvod, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ vymenoval podpredseda SaS a bývalý štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

Šéf strany a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík zdôraznil, že keď v roku 2020 nastúpili na ministerstvo, vymenili šéfa Hlavného banského úradu. V tom čase sa úrad pustil do kontroly a za obdobie päť rokov spätne dorubil firme nedoplatok 1,7 milióna eur. „Je na svete nedoplatok 1,7 milióna eur, je právoplatný, dávno to malo byť zaplatené, ak nie, mal dávno nastúpiť exekútor,“ vyhlásil Sulík s tým, že po zmene vedenia rezortu sa vo veci nič nedeje.

„Máme podozrenie a v takom prípade to oznamujeme ako možný trestný čin. Na to je tu NAKA alebo prokuratúra, aby to prešetrili a zistili, prečo sa napríklad za pol roka, odkedy je pán (Karel) Hirman ministrom hospodárstva, v tejto veci nič neudialo,“ priblížil Sulík. Za toto nekonanie je podľa neho politicky zodpovedný práve Hirman, ktorý sa len „nečinne prizerá“, ako štátu vzniká vysoká škoda. „Banská spoločnosť veselo ťaží zlato ďalej a naďalej platia menej, ako by platiť mali,“ dodal predseda SaS.