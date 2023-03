ESET odhalil desiatky škodlivých verzií aplikácií WhatsApp a Telegram

Rakúsky ekonóm kritizuje plánované embargo na ruský plyn v EÚ

DNES - 12:03 Ekonomické

Úplné zastavenie dovozov zemného plynu z Ruska by pre Európsku úniu znamenalo iba to, že bude závislá od energií z iných zdrojov. Uviedol to šéf rakúskeho Inštitútu pre ekonomický výskum Gabriel Felbermayr.