V Spojených štátoch hrozil ďalší bankrot, banke First Republic pomohli americké veľkobanky

Konzorcium 11 amerických bánk, medzi ktorými sú Bank of America, Citigroup či JPMorgan Chase, oznámilo, že banke First Republic poskytnú vo forme vkladov 30 miliárd USD (28,32 miliardy eur). Ich rozhodnutie poukazuje na výrazne zvýšenú aktivitu veľkobánk s cieľom pomôcť finančnému systému po tom, ako ním otriasol krach troch stredne veľkých bánk v krátkom slede po sebe. Pred SVB a Signature Bank to bola ešte Silvergate Capital.

V rámci oznámenej podpory vložia Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase a Wells Fargo do First Republic po 5 miliárd USD. Menší objem, konkrétne po 2,5 miliardy USD, vložia Goldman Sachs a Morgan Stanley. Nakoniec, zvyšných päť bánk, medzi ktoré patria napríklad PNC Bank a US Bank, vloží do First Republic po 1 miliarde USD.

„Rozhodnutie najväčších amerických bánk poukazuje na ich dôveru v banku First Republic a v ďalšie banky, nech sú akejkoľvek veľkosti,“ uviedla skupina bánk v spoločnom vyhlásení. V reakcii na rozhodnutie inštitúcií sa akcie First Republic, ktoré pôvodne zaznamenali výrazný pokles, posilnili a štvrtkové obchodovanie (16. 3.) uzatvorili rastom o 10 %.

Banka First Republic so sídlom v San Franciscu, ktorú založili v roku 1985, je z pohľadu aktív 14. najväčšou bankou v USA. Ku koncu minulého roka predstavoval objem jej aktív 212 miliárd USD.