Video: Vodičovi z Oravy chceli ukradnúť auto, takto prekvapil zlodejov

3 zlodeji sa pokúsili 24.10.2022 okradnúť nášho nového člena skupiny Lukáša o auto !!! Lukáš sa na našu skupinu pripojil dnes a preto až dnes sme sa dostali k tomuto videu . Lukas Kapalka nám píše. Jazdil som na aute a všimol som si že niekto za mnou stále jazdí. Keď som sa v noci vracal domov stále som to auto registroval za sebou až do nasej obce HRUSTINA ( ORAVA ) . Svoje auto ( BMW) som teda odparkoval a išiel som domov . Zapol som kameru a čakal som co sa bude diať. V tom jeden páchateľ prišiel otvoril auto a snažil sa moje auto ukradnúť. Na to som samozrejme vyletel von a svoj majetok som si chránil. Keby páchateľovi neprišli na pomoc ďalší jeho kumpani no Záver je že auto som si uchranil a zlodeji trosku momuchlany utekali kade ľahšie Lukáš klobúk dole si borec takéto video som videl snáď iba v zahraničí. Nenadarmo na ORAVE sa s chlapom ťažko zahrávať Pokrčenym zlodejom snáď manželky pofukali doma bolaky Apropo pre korektnosť. Ľudia neublizujte zlodejom Lukáš ďakujem za video