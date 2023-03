Chcete si zlepšiť zdravie? Stačí len o pár minút skrátiť čas na sociálnych sieťach

Avšak pokúsiť sa skrátiť čas na TikToku, Twitteri, Snapchate či Instagrame sa môže zdať ako veľká výzva, pretože pre mnohých sú sociálne siete až príliš zakorenené v každodennom živote. Profesor Phil Reed zo Swansea University’s School of Psychology, ktorý uskutočnil výskum, povedal:

„Keď ľudia obmedzia používanie sociálnych médií, ich životy sa môžu zlepšiť mnohými spôsobmi – vrátane výhod pre ich fyzické zdravie a psychickú pohodu.”

Nová štúdia teraz odhalila, že na to, aby ste získali nejaké benefity pre svoje zdravie, nemusíte si nastoliť úplný digitálny detox, informuje portál The Sun. Výskum ukazuje, že skrátenie času stráveného na sociálnych sieťach len o 15 minút denne môže zlepšiť vaše zdravie.

Štúdia publikovaná v časopise Journal of Technology in Behavioral Science požiadala účastníkov vo veku 20 až 25 rokov, aby znížili čas strávený používaním sociálnych sietí o 15 minút denne počas troch mesiacov. Výsledky boli porovnané so skupinami, ktoré neboli požiadané, aby znížili svoje používanie, alebo napríklad boli výslovne požiadané, aby počas týchto 15 minút robili niečo iné.

Výsledky ukázali, že skupina, ktorá bola požiadaná, aby znížila používanie, mala menej prechladnutí, bradavíc, lepší spánok a bola menej depresívna. Došlo k 15 % zlepšeniu imunitnej funkcie, 50 % zlepšeniu kvality spánku a o 30 % menej depresívnych symptómov. Ostatné skupiny nevykazovali žiadne zdravotné zmeny.

Tí, ktorých požiadali, aby skrátili čas na sociálnych sieťach, to v skutočnosti znížili namiesto 15 minút až o 40 minút. Skupina, ktorá bola požiadaná, aby nerobila žiadne zmeny, v skutočnosti používala sociálne médiá o 10 minút viac.

Skupina, ktorá bola špeciálne požiadaná, aby robila niečo iné než prehliadanie sociálnych sietí, tiež zvýšila svoje celkové používanie, približne o 25 minút denne. To podľa vedcov môže naznačovať, že ľudia nemajú radi, keď im hovoria, ako tráviť vlastný čas.