Umývate vajíčka pred varením? Toto je dôvod, prečo je to chyba

Ingrediencie na prípravu jedál sa umývajú, aby ste si boli istý, že sú bezpečné na konzumáciu a nešíria baktérie. Možno ste sa preto zamysleli nad tým, že kurčatá, ktoré znášajú vajíčka z vášho supermarketu, nemusia mať práve najčistejší kurník.

Vajcia sú vytvorené tak, aby udržali to, čo je vnútri, bezpečné a jedlé pre ľudí. Vajíčka už majú všetko, čo kurčatá vo vnútri potrebujú, aby sa udržali, vrátane ochrany – to je čaro biológie.

Najlepší spôsob, ako sa chrániť pred potenciálnymi baktériami, je udržiavať všetko ostatné čisté. Umyte si ruky pred dotykom vajíčok a po ňom a venujte dostatok času dôslednému upratovaniu kuchyne, radí portál Taste of Home.

Prečo by ste si nemali umývať vajíčka?

Vajcia majú na svojich škrupinách prirodzený povlak nazývaný kutikula, ktorý zabraňuje prenikaniu vzduchu a baktérií. Umývanie vajec v skutočnosti zvyšuje možnosť kontaminácie a skracuje ich životnosť.

Aj keď sa zdá, že vaječné škrupiny sú nepreniknuteľné, v skutočnosti majú malé póry, ktoré umožňujú vstup a výstup baktérií, vysvetlila Johane Filemon. Odporúča neumývať vajcia, pretože umývanie zvýši pravdepodobnosť vniknutia baktérií cez škrupinu.

Vajcia v obchode s potravinami sú už umyté a dezinfikované zlúčeninami, ktoré sú schválené predpismi na spracovanie potravín. Miestne vajcia, či už z farmy alebo z vašej záhrady, tiež nie je potrebné umývať. Ak tam sú nejaké baktérie, zabije ich teplo v hrnci s vriacou vodou.

Existujú však prípady, kedy je možné vajcia umyť, hovorí Filemon: „Ak sa vajcia dostali do kontaktu s výkalmi, možno ich budete potrebovať vyčistiť. Na čistenie škrupín možno použiť handričku. Ak to nepomôže, vaječné škrupiny vyčistite neparfumovaným mydlom. Nedovoľte, aby sa vajíčka namočili do vody. Namáčanie vajec vo vode umožňuje baktériám vstup alebo výstup. Studená voda vtiahne baktérie dnu a teplá voda ich vytlačí von.“

Surové vajcia môžu niekedy prenášať salmonelu, ale pokiaľ sú zahriate na správnu teplotu, malo by byť všetko v poriadku. Určite však vyhoďte prasknuté alebo čudne páchnuce vajce. Po rozbití zlikvidujte všetky škrupiny a nevracajte ich naspäť do škatule.

Ak ste rozbili vajíčko a všimnete si zmenu farby alebo sírový zápach, s najväčšou pravdepodobnosťou sa pokazili.

Živočíšne produkty ako mäso, surové kuracie mäso, surové morčacie mäso a vajcia patria spravidla do kategórie potravín, ktoré by sa nemali umývať. V skutočnosti šírite baktérie do zvyšku vašej kuchyne.