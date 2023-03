7 smrteľných hriechov poskytovania prvej pomoci

Ak sa stanete svedkom vážnejšej nehody alebo úrazu, je veľmi dôležité, aby ste si zachovali chladnú hlavu a privolali odbornú zdravotnícku pomoc. Hranicu medzi životom a smrťou raneného však môžete výrazne posunúť v jeho prospech aj okamžitým podaním prvej pomoci.

Možno si ešte spomínate na základy oživovania, ktoré patria do učebných osnov základných škôl aj niektorých špecializovaných výcvikových kurzov. Mnohé z dávnejšie naučených zásad sa však dnes už dajú považovať za prekonané, a tak by ste ich v núdzovom prípade rozhodne nemali aplikovať.

1. Pohybovanie raneným

Ak vidíte, že niekto odpadol, poranil sa pri autonehode alebo bol inak vážne zranený, nepohybujte žiadnou časťou jeho tela. Jedinou výnimkou je situácia, keď mu na mieste udalosti hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

Ranenému by ste nemali poskytovať komfort napríklad uložením deky alebo vetrovky pod hlavu – prvoradé sú jeho bezpečnosť a zdravie. V prípade, že má poranenú chrbticu, aj ten najmenší pohyb môže viesť k paralýze, či dokonca smrti.

2. Ignorovanie vlastnej bezpečnosti

V krízových situáciách nám inštinkt káže konať rýchlo a okamžite pomôcť ľuďom v núdzi. Prekonajte tento impulz a v prvom rade sa presvedčte o tom, že záchranná akcia je pre vás bezpečná. Napríklad plávanie za topiacim sa človekom v mori pre vás bez príslušného výcviku môže značiť nebezpečenstvo. To isté platí pri požiaroch a nehodách na frekventovaných cestách a diaľniciach.

3. Vysávanie hadieho jedu z rany

O prvej pomoci pri pohryzení hadom koluje množstvo nepravdivých fám. V prvom rade by ste nemali ústami vysať jed z rany. Rovnako netreba postihnutú končatinu zväzovať škrtidlom. Na ranu takisto neklaďte ľad a v neposlednom rade sa rozhodne nesnažte chytiť útočiaceho hada, aby zdravotníci neskôr dokázali podať správny protijed (dôvod nájdete v predošlom bode).

Namiesto toho uložte raneného do sedacej alebo ležiacej polohy, zložte všetky prstene, náramky alebo hodinky z končatiny, na ktorej bol pohryzený, umyte ranu vodou a mydlom a prikryte ju čistým a suchým obväzom. Samozrejme, čím skôr na miesto privolajte záchranárov. Do ich príchodu sledujte miesto pohryzenia a zaznamenajte jeho prípadné opúchanie.

4. Resuscitácia z úst do úst

Ak vám pri slovnom spojení „prvá pomoc“ ako prvá napadne kombinácia dýchania z úst do úst a stláčanie hrudníka, vaše vedomosti sú zastarané. Vo väčšine prípadov je totiž celkom postačujúce stláčanie hrudníka.

Jedinou výnimkou je záchrana topiaceho sa človeka a človeka s dýchacími ťažkosťami. Ak však nepozorujete ani jeden z uvedených faktorov, k zástave srdca pravdepodobne došlo kvôli infarktu, a tak je potrebné ho znovu „nakopnúť“ samotným stláčaním hrudníka. Uložte raneného ležmo na chrbát a stláčajte mu hrudník v pravidelnom rytme približne v oblasti hrudnej kosti.

5. Heimlichov manéver bez búchania chrbta

Pri pomoci človeku, ktorému zapadlo sústo jedla, je užitočné ovládať Heimlichov manéver, no nemali by ste ho aplikovať bez predošlého búchania chrbta. Ešte pred Heimlichom preto požiadajte dusiaceho sa, aby sa predklonil, staňte si zaňho a päťkrát ho silne udrite zápästím medzi lopatky. Ak to nepomôže, až potom skúste Heimlichov manéver, avšak striedajte ho s búchaním chrbta.

6. Kladenie predmetov do úst človeka so záchvatom

Starší z nás si ešte môžu pamätať poučku, podľa ktorej epileptikovi pri záchvate treba vložiť do úst tvrdý predmet, aby si nepohrýzol jazyk. Namiesto pomoci však týmto krokom riskujete, že vám uhryzne ruku alebo mu predmet zablokuje dýchacie cesty, čo by mu mohlo ohroziť život.

Pri epileptickom záchvate by ste pacientom nemali pohybovať ani ho nijako imobilizovať. Namiesto toho odstráňte všetky tvrdé predmety z jeho blízkosti a rýchlo privolajte záchranárov. Ak je pacient pri vedomí, pokúste sa ho slovne upokojiť.

7. Vyvolávanie vracania pri otrave

Ak si všimnete, že niekto prehltol toxické látky, nepokúšajte sa uňho vyvolať vracanie. V závislosti od druhu chemikálie môže vracanie ešte viac poškodiť tráviacu sústavu, najmä ak ide o silne kyslú alebo zásaditú látku. Zavolajte preto radšej rýchlu zdravotnú pomoc a snažte sa identifikovať skonzumovaný jed. Ak obeť odpadne, uistite sa o priechodnosti jej dýchacích ciest.