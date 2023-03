5 pocitov, ktoré svedčia o trombóze v nohách: Ich ignorovanie vás môže stáť život!

Hlboká žilová trombóza, pri ktorej dochádza k tvorbe krvných zrazenín v cievach, je strašiakom najmä pre ľudí po šesťdesiatke, ľudí s nadváhou a fajčiarov. Vyššie riziko hrozí aj pacientom s kŕčovými žilami, ženám užívajúcim hormonálnu antikoncepciu a ľuďom, ktorí v minulosti prekonali hlbokú žilovú trombózu.

Keďže ide o život ohrozujúci stav, vznik trombózy v cievach nesmiete podceniť ani ignorovať. Ochorenie sa často prejavuje aj špecifickými pocitmi v nohách. Hovoríme najmä o „pulzovaní“ v lýtku alebo stehne, kŕčoch v jednej z nôh, tvrdnutí a opuchu žíl v postihnutej oblasti nôh, opuchu celej končatiny alebo horúcej pokožke na postihnutom mieste.

V prípade, že na sebe spozorujete jeden alebo viacero z uvedených príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, a to najmä vtedy, keď ich sprevádzajú aj ťažkosti s dýchaním a bolesti hrudníka.

Hlboká žilová trombóza je životu nebezpečná najmä preto, že krvná zrazenina sa môže v cieve uvoľniť a putovať do vyšších častí tela. Ak sa dostane až do pľúc, dochádza k pľúcnej embólii, teda zablokovaniu prietoku krvi zo srdca do pľúc.

Pľúcnu embóliu spoznáte aj podľa bolesti v hrudníku a vrchnej časti chrbta, ťažkostí s dýchaním a vykašliavania krvi. Lekári ju liečia vnútrožilovou aplikáciou antikoagulačných látok, ktoré slúžia na rozkladanie krvných zrazenín a prevenciu ich tvorby.

Riziko vzniku vnútrožilovej trombózy najlepšie minimalizujete udržiavaním zdravej hmotnosti a dostatočnej hydratácie, ktorá bráni zahusťovaniu krvi. Krvný obeh podporíte pravidelným pohybom.