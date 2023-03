V Žiline sa vykoľajil vlak, doprava na Kysuce je zastavená

Železničná doprava na trase Žilina - Čadca je aktuálne zastavená, premáva náhradná autobusová doprava. Potvrdila to hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.

„Momentálne sú na mieste zamestnanci ŽSR, ktorí zisťujú rozsah nehodovej udalosti,“ dodala hovorkyňa.

Vykoľajenie vlaku v Žiline obmedzilo podľa informácií Železničnej spoločnosti Slovensko vlakovú dopravu aj smerom z a do Česka. Odrieknutý v úseku Čadca – Žilina bol napríklad vlak smerujúci z Prahy do Žiliny či vlak, ktorý smeroval opačne, zo Žiliny do Prahy.