JDS: Seniori pod hranicou chudoby majú po zaplatení výdavkov asi pol eura denne

V utorok to uviedol predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Michal Kotian na spoločnej tlačovej konferencii s Inštitútom pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA).

Ľudí žijúcich z dôchodku, ktorý je pod hranicou biedy, je zhruba 487.000. Ide o tých, ktorí majú nižší dôchodok ako 423 eur, uviedol Kotian. „Prepočítavali sme, koľko takému dôchodcovi vychádza na deň. Ak zaplatí napríklad lieky, teplo, byt, vodu, elektrinu, tak mu ostáva na deň zhruba 50 centov,“ vyčíslil.

„Na jednej strane sme mali zvýšenie o 11,8 % všetkých dôchodkov, teda starobných, invalidných aj vdoveckých, na druhej strane dôchodcovská inflácia dosiahla 17 % koncom roka. Sme stále na úrovni 366.000 starobných dôchodkov vyplácaných pod hranicou chudoby, čo je každý tretí senior z toho 1,1 milióna,“ uviedol Martin Halás z IVRA.

„U zdravotne ťažko postihnutých je to viac ako 85 %, to znamená 210.000 invalidných dôchodkov je vyplácaných pod hranicou chudoby. K tomu máme ešte viac ako 70.000 ľudí, ktorí nesplnili zásluhovosť, no sú seniormi, to znamená osoby nad 62 rokov, ktoré nepoberajú starobné dôchodky,“ doplnil Halás. Všetkých dotknutých ľudí je vyše 600.000, uzavrel predstaviteľ IVRA v reakcii na odloženie, respektíve vlaňajšie neprijatie požadovanej mimoriadnej valorizácie a nerozmrazenie minimálnych dôchodkov.